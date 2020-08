Dodge Polara: un esemplare del 1967 è in vendita

La Dodge Polara è stata prodotta dalla casa automobilistica americana per soli 13 anni. In questo periodo, però, l’auto ha ricevuto ben quattro generazioni diverse che hanno portato importanti cambiamenti a livello sia di stile che di equipaggiamenti.

La Polara del 1967 proposta in questo articolo è in vendita su Craigslist e appartiene alla terza generazione costruita usando la piattaforma C di Chrysler ed è stata offerta nelle versioni berlina a quattro porte, coupé a due porte, cabrio e station wagon.

Dodge Polara: in vendita su Craigslist un esemplare in ottime condizioni

Questo esemplare in vendita è in versione berlina a quattro porte ed è equipaggiata da un motore V8 da 6.3 litri offerto solo per tre anni tra il 1965 e il 1968. Accanto al propulsore troviamo una trasmissione automatica a 3 velocità. Secondo l’annuncio di vendita, il motore funziona ancora bene in tutto ed è in condizioni sorprendenti.

A giudicare dalle foto incluse nell’annuncio di vendita, questa Dodge Polara sembra essere in un discreto stato con la vernice completamente originale poiché non è stata fatta nessuna riverniciatura della carrozzeria.

Pur essendo un’auto con 53 anni alle sue spalle, la Polara è rimasta a parcheggio per tutta la sua vita, quindi la vernice non è stata esposta a pioggia o neve. Secondo il venditore, gli interni sono perfetti e il contachilometri segna 50.292 km percorsi.

Per quanto concerne gli aggiornamenti ricevuti dall’auto, non è cambiato molto in quanto le uniche componenti nuove sono i cerchi, gli pneumatici e i vetri oscurati. Infine, questa Dodge Polara del ‘67 può essere acquistata per 14.500 dollari (12.180 euro).