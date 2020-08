Fiat D-SUV: ecco quanto potrebbe costare

Nei prossimi anni Fiat arricchirà la sua gamma con un D-SUV. Questo modello farà parte di una delle gamme secondarie che nasceranno all’interno della casa automobilistica di Torino. Probabilmente il veicolo in questione farà parte della cosiddetta “famiglia Panda”. L’attuale city car infatti, come abbiamo già spiegato più volte in precedenza, in futuro non sarà più un singolo modello di segmento A ma si trasformerà in una vera e propria famiglia di veicoli con presenza nei segmenti B, C e D.

Proprio in quest’ultimo segmento potrebbe dunque trovare spazio questo nuovo SUV targato Fiat. A proposito di questo veicolo, che riporterebbe il marchio italiano in un segmento da cui manca dai tempi del mitico Freemont, negli ultimi giorni sul web si stanno moltiplicando le indiscrezioni. Queste riguardano principalmente l’aspetto del futuro modello e le sue principali caratteristiche. Noi vi possiamo già anticipare che al pari degli altri modelli di Fiat si caratterizzerà per un elevato rapporto Qualità / Prezzo.

A quanto pare infatti il futuro Fiat D-SUV dovrebbe avere un prezzo di partenza che non sarà sicuramente superiore ai 27 mila euro. Insomma si tratterà di un modello molto interessante destinato ad avere molto mercato in Europa ed in particolare in Italia. A proposito di questo modello si dice che molto probabilmente verrà utilizzata anche per questo modello una delle piattaforme del gruppo francese PSA, molto probabilmente la EMP2. Il veicolo dovrebbe arrivare sul mercato in versioni a 5 e 7 posti e avere una lunghezza di poco superiore ai 4,7 metri.

