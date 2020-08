Fiat ha una soluzione per tutti coloro che cercano un camper conveniente per ritornare su strada una volta che il coronavirus verrà sconfitto definitivamente. In particolare, la casa automobilistica torinese propone il Fiat Ducato 4×4 Expedition come una soluzione più economica rispetto ad altri modelli adatti alle famiglie.

L’intero design si basa sul Ducato camper, quindi esternamente sembrerà un normale furgone. Il passo lungo, lo sbalzo esteso e il tetto alto danno all’Expedition abbastanza spazio per soddisfare diverse persone.

Fiat Ducato 4×4 Expedition: il camper off-road indirizzato agli avventurieri

Sotto il cofano si nasconde un motore Multijet II da 2.3 litri in grado di sviluppare una potenza di 152 CV e 350 nm di coppia massima. Il Fiat Ducato 4×4 Expedition propone un’altezza di guida più alta, una carreggiata allargata e una piastra paramotore anteriore che permettono di risolvere problemi di stabilità e di terreno insidioso. Sulla parte frontale troviamo un verricello mentre sul tetto un portapacchi.

L’esterno del camper è stato progettato in collaborazione con Olmedo, una società esperta nell’adattamento di veicoli per l’uso fuoristrada. Il sistema a quattro ruote motrici, invece, è stato progettato in collaborazione con Dangel 4×4, un’azienda che offre sistemi a quattro ruote per molti tipi di veicoli.

Altre caratteristiche offerte dal Ducato 4×4 Expedition includono cerchi in lega heavy duty e pneumatici sovradimensionati. Fiat ha progettato questo camper per permettere alle famiglie di godersi alcuni giorni di ferie presso un lago o fare un giro in campagna.

Gli interni sono caratterizzati da un sedile del conducente e quello del passeggero che ruotano completamente per accedere facilmente al tavolo da pranzo posizionato proprio dietro. Quest’ultimo è capace di ospitare fino a quattro persone. Presenti anche posti a sedere per altri due passeggeri. Il rivestimento di tutti e quattro i sedili è lo stesso.

Verso la parte posteriore del Fiat Ducato 4×4 Expedition troviamo vari armadietti che permettono di ottimizzare il più possibile lo spazio, un piano cottura a induzione, un lavello, un letto a scomparsa per due persone e altro ancora.