Ram 1500 Limited Longhorn 2021 è il nuovo nome del vecchio Laramie Longhorn

Il Ram 1500 Laramie Longhorn è conosciuto in America per essere il pick-up di lusso senza compromessi. Utilizzando materiali di alta qualità, il Laramie Longhorn ha portato caratteristiche iconiche e spunti di design provenienti da articoli fatti a mano e collaudati nel tempo come ad esempio l’antico orologio da tasca.

All’interno del veicolo è possibile trovare elementi in legno, metallo e pelle. Per il model year 2021, la casa automobilistica statunitense sta applicando alcune modifiche al nome per adattarlo maggiormente alla sua figura di lussuosità. In particolare, adesso il pick-up si chiama Ram 1500 Limited Longhorn, nome che rispecchia maggiormente le sue caratteristiche premium.

Ram 1500 Limited Longhorn: il model year 2021 cambia nome e porta con sé diverse novità

Il lussuoso allestimento Limited si trova ancora al vertice della gamma del pick-up e condivide molte delle sue caratteristiche premium con il Limited Longhorn. Ad esempio, hanno in comune i paraurti cromati, i fari a LED premium con sistema di illuminazione anteriore adattivo, i ganci traino e i gradini laterali.

Oltre al cambio nome, il 1500 Limited Longhorn 2021 porta con sé un nuovo display head-up con modalità personalizzate, un nuovo specchietto retrovisore digitale, le pagine Uconnect Off-Road per il sistema di infotainment (sui modelli 4×4) e le nuove funzionalità proposte dal pacchetto Trailer Tow.

Quest’ultimo migliora l’esperienza di rimorchio sul Ram 1500. In particolare, abbiamo un controller integrato del freno del rimorchio, il monitoraggio della pressione degli pneumatici del rimorchio e altro ancora. Ci sono anche due scelte di specchietti di traino per il Ram 1500 Limited Longhorn 2021. Infine, il marchio di FCA installerà il badge Limited Longhorn Edition sulle portiere anteriori e sul portellone del pick-up.