Esci dall’auto senza mascherina? Occhio alla sanzione

Arriva un decreto che chiude le discoteche in funzione anti-Covid. In più, c’è l’obbligo della mascherina in certe situazioni. Se esci dall’auto senza mascherina, in quei contesti prendi una multa di 400 euro. Quali contesti? Quali situazioni? Il decreto è ambiguo. Non è vero che si tratta di un obbligo solo dove c’è folla.

Esci dall’auto senza mascherina? Occhio

Dice il decreto: è fatto obbligo dalle 18 alle 06 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto. Dove?

Negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico.

Nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Portare la mascherina con sé in macchina

Pertanto, nel dubbio, visto che il decreto non è chiaro, meglio portare la mascherina con sé. E metterla quando uscite dall’auto se reputate che sia spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico. O siano spazi pubblici dove si formano assembramenti.

In macchina, fra conviventi, non c’è obbligo di mascherina. Ma quando esce dalla vettura può esserci l’obbligo, come abbiamo visto. Viceversa, fra non conviventi, il passeggero siede dietro con mascherina.

Vale la pena ricordare che la mascherina chirurgica protegge gli altri dalla propria saliva. Ma chi la usa non è protetti rispetto alla saliva altrui. Possono essere utilizzate mascherine di comunità. O mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera. E, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate. Così da coprire dal mento al di sopra del naso.

Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e l’attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.