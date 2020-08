Stellantis proverà a migliorare in Oriente

Il vero tallone d’Achille di Fiat Chrysler Automobiles e PSA è l’Oriente. Proprio per questo motivo uno degli obiettivi principali del futuro gruppo Stellantis sarà quello di provare a migliorare nettamente le cose in quell’area del mondo. Infatti in questo momento i due gruppi hanno le proprie aree di riferimento rispettivamente nei continenti europeo e americano. Sebbene il mercato orientale sia uno dei più grandi e importanti al mondo la presenza attuale dei marchi dei due gruppi è solo marginale.

Stellantis cercherà di avere successo anche in Oriente

Dunque Stellantis proverà a cambiare le cose e ad acquistare peso anche in questi mercati ed in particolare in quello cinese. Per fare ciò saranno lanciati numerosi nuovi modelli particolarmente adatti a fare bene in questo tipo di mercato. Ad esempio per Alfa Romeo si parla del ritorno di Alfetta e anche di un nuovo E-SUV. Ma anche gli altri marchi del futuro gruppo Stellantis proveranno ad arricchire le proprie gamme con veicoli pensati appositamente per quel mercato. Molti di essi saranno prodotti in Cina. Vedremo dunque se nei prossimi anni FCA e PSA insieme riusciranno a vincere le proprie sfide dopo che da soli invece hanno fallito.

