Ram 1500 Classic Express Night Edition debutta in esclusiva nel mercato canadese

Il Ram 1500 Classic di quarta generazione continua a svolgere un ruolo molto importante nel successo del marchio automobilistico statunitense nel mercato dei pick-up full-size.

Mentre la quinta generazione continua ad attirare molta attenzione, in realtà il modello precedente è quello ad offrire il miglior rapporto qualità/prezzo nella categoria full-size. In Canada, gli acquirenti hanno la possibilità di acquistare diverse varianti esclusive del 1500 Classic.

Ram 1500 Classic Express Night Edition: ecco l’ultima edizione speciale riservata al Canada

Ad esempio, nelle scorse ore il marchio di FCA ha annunciato la disponibilità del Ram 1500 Classic Express Night Edition 2020 che aggiunge il tema scuro a uno dei pacchetti con il miglior rapporto qualità/prezzo nel segmento dei modelli full-size.

Basata sull’edizione speciale Night Edition del 2017, la versione Express Night Edition 2020 in esclusiva per il mercato canadese porta con sé diverse caratteristiche interessanti come una griglia a croce in nero lucido, delle cornici dei fari nere, badge laterali Ram 1500 in nero, badge HEMI 5.7-liter sempre nero, cerchi in alluminio a cinque razze da 20″ rivestiti in nero e scritta RAM in grassetto nero sul portellone.

In aggiunta, il 1500 Classic Express Night Edition 2020 propone badge 4×4 nero (solo sui modelli 4×4), doppio terminale di scarico (solo sui modelli con Hemi da 5.7 litri), sistema di infotainment Uconnect con display da 8.4 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, controllo automatico della temperatura bizona, porta USB remota e telecamera posteriore.

Il pacchetto Night Edition ha un costo aggiuntivo di 1195 dollari (1010 euro). Il nuovo Ram 1500 Classic Express Night Edition 2020 è disponibile in diverse configurazioni. Si parte dalla versione Quad Cab con motore Pentastar V6 da 3.6 litri offerto come standard oppure l’Hemi V8 da 5.7 litri proposto come optional. Entrambi i propulsori sono abbinati al cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità.

I modelli Crew Cab, invece, sono tutti equipaggiati dall’Hemi V8 disponibile con due o quattro ruote motrici. Per il Ram 1500 Classic Night Edition 2020 sono disponibili 11 diverse colorazioni: Bright White, Billet Silver Metallic, Granite Crystal Metallic, Maximum Steel Metallic, Diamond Black Crystal, Hydro Blue, Patriot Blue, Flame Red, Red Pearl, Olive Green e Walnut Brown.