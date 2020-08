L’ex capo di Fca in Corea sarebbe stato licenziato per molestie sessuali

L’ex amministratore delegato di FCA Korea Pablo Rosso sarebbe stato licenziato dal gruppo dopo essere stato precedentemente sospeso il mese scorso per accuse di molestie sessuali, secondo una fonte a conoscenza della questione. Secondo la fonte, Rosso è stato “licenziato per bullismo e molestie sessuali”, ma la società sembra trattare la questione come “una questione interna che è stata risolta licenziando la persona”. Rosso è stato sospeso come amministratore delegato di FCA Korea, il 24 luglio, a seguito di un post sul sito Web di denuncia pubblico di Cheong Wa Dae in cui si affermava che Rosso avrebbe abusato fisicamente e verbalmente dei dipendenti e avrebbe sottoposto il personale a molestie sessuali, chiedendo ai dipendenti maschi di dirgli con quali dipendenti donne vorrebbero fare sesso.

Secondo la fonte, FCA ha condotto indagini interne sulle accuse prima di sospenderlo dal lavoro.

La fonte ha detto che non ci sono state lamentele per abusi fisici durante le indagini, ma ha aggiunto che i dipendenti hanno affermato che Rosso spesso urlava e imprecava contro le persone” ed è vero che “ha chiesto ai dipendenti di sesso maschile di dire con quali dipendenti donne avrebbero voluto fare sesso.

Dopo essere stato sospeso, Rosso è stato anche rimosso dalla carica di presidente della Korea Automobile Importers & Dealers Association, il 29 luglio. FCA ha nominato l’Amministratore Delegato di Alfa Romeo in Cina Jake Aumann come nuovo amministratore delegato di FCA Korea, senza approfondire cosa sarebbe successo a Rosso, che è stato amministratore delegato della società dal 2013.

A proposito della questione, FCA Korea ha detto che Rosso “aveva lasciato l’azienda”, ma ha rifiutato di confermare ulteriori dettagli sul licenziamento. “La compagnia ha appena detto che se n’è andato, ma tutti (in FCA Korea) dicono che è stato licenziato per bullismo e molestie sessuali”, ha detto la fonte, aggiungendo che la società dovrebbe chiarirlo pubblicamente. FCA Korea importa nel Paese i marchi Jeep, Chrysler e Fiat.

