Liberty Media vorrebbe il pubblico a Imola e al Mugello

La stagione 2020 di Formula 1 prosegue, escludendo la positività al Coronavirus di Sergio Perez tutto sembra procedere nel migliore dei modi nonostante tra protocolli e ingressi in calendario (oltre all’assenza dei tifosi) quest’annata rimane quella condizionata dalla Pandemia.

Proprio l’assenza dei tifosi sulle tribune rappresenta un nodo fondamentale e a tratti anche dolente un po’ per tutti. Se la prima parte della stagione è stata condizionata da Gran Premi praticamente a secco della parte più viva del motorsport, qualcosa potrebbe cambiare invece durante la seconda parte della stagione.

Liberty Media punta ad avere una parte di pubblico

Sembra quindi che Liberty Media si stia muovendo con la volontà di riportare i tifosi sulle tribune, chiaramente adottando le necessarie precauzioni e tenendo in considerazione tutte le normative applicate in ogni dove. In questo modo questa particolare stagione di Formula 1 potrebbe subire una interessante modifica cambiando la conformazione adottata fin qui. L’idea proposta da Chase Carey potrebbe anche essere adoperata presso due dei nostri tracciati entrati a far parte di questo calendario, ovvero durante gli appuntamenti previsti al Mugello e Imola.

Lo stesso Carey ha infatti ammesso che “la prima gara nella quale pensiamo possa esserci la possibilità di avere un numero limitato di tifosi potrebbe essere il Mugello ma altri tracciati potrebbero adottare le stesse misure in questa seconda parte di calendario. Noi speriamo di avere a disposizione il maggior numero possibile di spettatori ospitabili, in alcuni punti i governi vogliono avvicinarsi un po’ di più alla data prevista per i singoli Gran Premi in modo da avere più chiara la situazione specifica”. C’è da dire ovviamente che invece a Barcellona, Spa e Monza i Gran Premi continueranno a svolgersi a porte chiuse.

Anche per Imola ci sono delle concrete possibilità sulla gestione dei tifosi anche se a dire il vero se ne parlava già nelle scorse settimane. Di certo i tifosi, sia al Mugello che a Imola, garantirebbero un ottimo biglietto da visita per questi due interessanti appuntamenti in calendario.