Jeep Wrangler Rubicon Recon arriva in Australia

Jeep ha confermato nelle scorse ore l’arrivo in Australia dell’edizione limitata Jeep Wrangler Rubicon Recon in soli 100 esemplari. Di queste unità, 60 verranno offerte nella configurazione a quattro porte e 40 in quella a due porte.

A differenza del normale Rubicon, che viene fornito con una scelta di motori V6 benzina e turbodiesel a quattro cilindri, il pacchetto Recon sarà abbinato soltanto al Pentastar V6 da 3.6 litri che eroga una potenza di 284 CV e 347 nm di coppia massima ed è abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità.

Jeep Wrangler Rubicon Recon: la speciale edizione del fuoristrada ora disponibile anche in Australia

L’equipaggiamento extra proposto dalla Wrangler Rubicon Recon comprende una serie di modifiche estetiche tra cui un cofano motore in nero opaco, una griglia in nero lucido, dei cerchi da 17″ con finitura bicolore in nero e vari badge Recon.

Internamente, la speciale versione propone sedili riscaldati e rivestiti in pelle nera, un volante riscaldato, delle cinture di sicurezza in rosso e un pannello centrale caratterizzato da materiali di alta qualità e cuciture rosse a contrasto. La Rubicon Recon a quattro porte dispone anche del sistema di gestione del carico di Jeep. Non mancano un paraurti anteriore in acciaio e un sistema di rinforzo del portellone.

Guillaume Drelon, direttore di Jeep Australia, ha dichiarato: “Una Jeep Wrangler Rubicon a due porte continua ad essere una proposta molto ambita dalla community off-road australiana e siamo così entusiasti di trasformare questo sogno in realtà con l’edizione speciale Recon. Offre la praticità quotidiana che molti cercano, pur rimanendo pronti per l’avventura. La Jeep Wrangler Rubicon Recon è robusta, pronta per il fuoristrada e il 4×4 più capace appena uscito dallo showroom. È all’altezza di qualsiasi sfida che gli appassionati di 4×4 vorranno affrontare“.

I prezzi per la versione a due porte della Wrangler Rubicon Recon partono da 66.950 dollari australiani (40.603 euro) mentre quelli per la quattro porte da 71.850 dollari australiani (43.575 euro). La vernice Premium aggiunge 745 dollari australiani (451 euro) mentre il pacchetto Premium 3000 dollari australiani (1819 euro). Le colorazioni standard includono Black e Bright White mentre quelle Premium sono Firecracker Red, Ocean Blue, Granite Crystal, Sting Gray, Sarge Green e Hella Yella.

La Jeep Wrangler Rubicon Recon è già disponibile per l’ordine in Australia mentre le consegne inizieranno nel quarto trimestre del 2020.