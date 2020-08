Un’Alfa Romeo 8C 2300 del 1934 sarà messa all’asta il 14 agosto

Un’Alfa Romeo 8C alimentata dal primo monoblocco a 8 cilindri della Casa automobilistica del Biscione, conosciuta a suo tempo come “l’auto da 100 mph” (160 km / h), è uno dei modelli del marchio italiano più amato dai collezionisti. Il telaio qui presentato, che è tra gli ultimi esemplari assemblati dall’Alfa Romeo, costituirà quindi il pezzo principale dell’asta di Bonhams che si svolgerà il prossimo 14 agosto. Questo soprattutto perché è uno dei rari veicoli stradali (ce ne sono sette in totale ) che utilizzano una carrozzeria prodotta dall’officina parigina Figoni.

Questo veicolo, vestito con la sua livrea originale bicolore e ancora equipaggiato con motore e trasmissione originali, è stato acquistato da un ricco imprenditore di nome Raoul Calvayrac,

Durante la seconda guerra mondiale, il veicolo fu nascosto in Francia da Calvayrac, prima di venderlo a un americano nel dopoguerra. Quest’ultimo ha poi rimpatriato il veicolo da Cannes a New York, e questa Alfa Romeo 8C non ha quindi mai lasciato il continente americano dove ha avuto successivamente altri tre proprietari.

Il veicolo è stato sottoposto a lavori di restauro nel 2005 e da allora è stato mantenuto in ottime condizioni. A riprova, nel 2018 è stato premiato come “Best in Class” al Concours d’Élégance ad Amelia Island, Florida.

Questa Alfa Romeo 8C 2300 convertibile il cui valore è stimato oggi tra 6,5 ​​e 7,5 milioni di dollari, non sarà l’unico modello del marchio italiano presentato a questa svendita di Bonhams. Gli appassionati del marchio milanese potranno infatti provare anche ad acquistare lì, un’Alfa Romeo 6C 1750 GTC Coupé Royale del 1931 carrozzato dalla Carrozzeria Touring ( prezzo stimato tra $ 525.000 e $ 575.000), un’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet del 1951 con carrozzeria Pinin Farina (da $ 450.000 a $ 600.000) o un’Alfa Romeo 1900CS Berlinetta del 1953 (da $ 275.000 a $ 350.000) per citarne solo alcuni.

