Una Ferrari 575 Superamerica è stata abbandonata da otto anni in una concessionaria cinese

Le concessionarie chiuse non sono sicuramente belle da vedere ma possono essere piuttosto interessanti se ospitano all’interno alcune auto davvero speciali. Ad esempio, uno showroom Maserati e Ferrari presente in Cina ospita al suo interno una Ferrari 575 Superamerica, una Porsche Carrera GT e una Chevrolet Corvette C5 Z06.

Un utente di Instagram ha recentemente fatto visita alla concessionaria e ha condiviso alcune foto. Le immagini mostrano che le vetture si presentano in condizioni eccellenti ma dovrebbero essere rimaste ferme per un po’ di tempo in quanto sono ricoperte di tanta polvere.

Ferrari 575 Superamerica: un bellissimo esemplare sommerso dalla polvere in una concessionaria chiusa da diversi anni

Poco si sa sul destino dello showroom ma secondo quanto riferito è stata aperta nel 2005 e chiusa poco dopo. Inoltre, il poster e l’esposizione di alcune componenti della Ferrari 612 Scaglietti suggeriscono che è stato chiuso prima che la granturismo uscisse di produzione nel 2011.

Indipendentemente da ciò, la fonte della foto ha sentito dire che le auto sono chiuse all’interno della concessionaria da almeno otto anni ma per fortuna non sono state lasciate fuori a marcire sotto le intemperie.

Non si sa perché le vetture si trovino ancora nello showroom ma abbiamo di fronte tre auto sicuramente interessanti. Ad esempio, le Porsche Carrera GT con pochi chilometri possono arrivare a costare quasi 1 milione di dollari e inoltre abbiamo di fronte uno dei soli 1255 esemplari prodotti con cerchi in tinta con la carrozzeria rivestita in Zanzibar Red Metallic.

Secondo quanto riferito, si tratta dell’unico modello con specifiche europee ad offrire questa combinazione di colori. Come tutte le Carrera GT, sotto il cofano della supercar di Porsche è presente un motore V10 da 5.7 litri ad aspirazione naturale in grado di erogare una potenza di 612 CV e 590 nm, abbinato a una trasmissione manuale a 6 velocità. I dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica tedesca parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e una velocità massima di 330 km/h.

La Ferrari 575 Superamerica è un’edizione limitata con un hard top apribile che può trasformare l’auto da coupé a roadster in meno di 10 secondi. Sotto il cofano troviamo un propulsore V10 da 5.7 litri che eroga 540 CV e 588 nm. Questo particolare esemplare è uno dei soli 43 dotati di cambio manuale a 6 rapporti ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi prima di raggiungere la velocità di punta di 320 km/h.

La Corvette Z06, invece, ha un V8 da 5.7 litri con 390 CV e 522 nm. Anche se non è allo stesso livello delle altre due supercar, non è lenta in quanto impiega solo 4,2 secondi per raggiungere i 96 km/h partendo da 0.