Ferrari 550 GT1: all’asta uno dei soli 10 esemplari a oltre 3 milioni di dollari

In occasione di un’asta che si terrà il 14-15 agosto 2020, RM Sotheby’s proporrà alcune vetture davvero interessanti fra cui una Ferrari 550 GT1 del 2001. Innanzitutto, la famosa casa d’aste prevede di vendere la vettura sportiva a un prezzo compreso fra 3.850.000 e 4.850.000 dollari.

Il telaio n°ZFFZR49B000108418 utilizza il secondo dei 10 telai della 550 GTS costruiti da Prodrive per Care Racing Development. Questa vettura ha vinto il campionato FIA GT del 2004 con alla guida i piloti Luca Cappellari e Fabrizio Gollin. Inoltre, la supercar è arrivata seconda nella FIA GT 2003, terza nel campionato italiano GT del 2005 e ha vinto la 24 Ore di Spa del 2004 con alla guida i piloti Gollin, Cappellari, Bryner e Calderari.

Ferrari 550 GT1: RM Sotheby’s proporrà all’asta un esclusivo esemplare vincente

Nel 2000, Care Racing Development ha incaricato British Prodrive Group di sviluppare una versione da corsa della Ferrari 550 Maranello con l’intenzione di competere nel campionato FIA GT, nella American Le Mans Series e nella stessa Le Mans. La cilindrata del motore da 5.5 litri è stato portato a 6 litri mentre il cambio standard è stato sostituito da un’unità sequenziale Xtrac a 6 rapporti.

Se ciò non bastasse, la Ferrari 550 GT1 è stata alleggerita di circa 450 kg rispetto alla versione stradale, le sospensioni sono state notevolmente rielaborate e il designer della McLaren F1 Peter Stevens ha rivisto pesantemente la carrozzeria aerodinamica dell’auto. Tutti gli esemplari della 550 GT1 sono riusciti a conquistare non meno di 50 vittorie complessive.

Il secondo dei 10 esemplari costruiti da Prodrive probabilmente è quello più interessante in quanto ha corso in 49 gare e conquistato 15 pole position, 14 vittorie e per circa 29 volte è finito sul podio. Il debutto ufficiale di questa 550 GT1 è avvenuto durante la Petit Le Mans 2001.

In seguito al suo ritiro dalle competizioni, la vettura è rimasta sotto la custodia di Care Racing Development in Svizzera. RM Sotheby’s propone assieme alla Ferrari 550 GT1 tutti i vari documenti tecnici. Secondo i dati riportati nella descrizione dell’asta, il motore e il cambio hanno percorso rispettivamente 3944 e 3193 km.