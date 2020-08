Jeep Grand Cherokee Trackhawk gareggia contro una Corvette C8 modificata | Video

La nuova generazione della Chevrolet Corvette è sicuramente una vettura davvero interessante. Per poco meno di 60.000 dollari, è possibile portarsi a casa una coupé con le prestazioni di una supercar, per non parlare della trazione posteriore e del motore montato in posizione centrale.

Quest’ultimo è un’unità LT2 V8 da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di fino a 502 CV e 637 nm di coppia massima. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica statunitense, la Corvette C8 2020 è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in meno di 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 312 km/h.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Hennessey mette alla prova il SUV con una Corvette C8 modificata

L’esemplare oggetto di questo articolo monta un impianto di scarico targato Hennessey che permette di risparmiare circa 5 kg di peso e aggiunge 21 CV e 21 nm, per una potenza totale di 523 CV e 663 nm. Accanto alla coupé ad alte prestazioni di Chevrolet è presente la prestante Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Si tratta dell’attuale SUV più performante proposto da Jeep in quanto sotto il cofano è possibile trovare il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che troviamo anche sulle Dodge Charger e Challenger più performanti. Grazie all’implementazione di questo powertrain, il veicolo è capace di produrre 717 CV e 875 nm. Da 0 a 96 km/h, il SUV impiega 3,5 secondi mentre la velocità di punta tocca i 290 km/h.

I dati ufficiali forniti dal marchio di FCA affermano che la Jeep Grand Cherokee Trackhawk è capace di completare il quarto di miglio in 11,6 secondi a una velocità di 121 km/h mentre la Corvette C8 in 11,2 secondi a 195 km/h. La Corvette in questione però è leggermente più potente ma comunque è interessante scoprire chi avrà la meglio nella vita reale.