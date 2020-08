Autostrade: annunciato un nuovo sciopero per il 9-10 agosto

Nelle scorse ore è stato annunciato uno sciopero di due giorni (9-10 agosto) del personale autostradale. In particolare, il personale addetto alla riscossione mancherà domani, domenica 9 agosto, nelle seguenti fasce orarie: 02:00-06:00, 10:00-14:00 e 18:00-21:00. Ciò significa che si potrà pagare soltanto in autonomia utilizzando carte e contanti.

Lo sciopero è stato annunciato da Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica per via di alcune questioni legate al contratto nazionale. In particolare, i sindacati hanno riportato nella nota pubblicata nelle scorse ore che “il ricorso eccessivo alla cassa integrazione, anche dopo la fine del lockdown, e le modifiche unilaterali a orari di lavoro rispetto alle previsioni del contratto nazionale, che in alcune concessioni hanno avuto conseguenze sul servizio agli utenti per il mancato rispetto delle norme del Ministero dei Trasporti sui presidi minimi dei caselli, hanno scaturito questo sciopero”.

Autostrade: il nuovo sciopero è stato voluto dai sindacati

Oltre a questo, i sindacati hanno annunciato uno sciopero per “l’incertezza per l’assegnazione delle concessioni scadute e dalla situazione di Aspi, ancora da chiarire su vari aspetti tra i quali il lavoro”.

Lunedì 10 agosto lo sciopero sarà invece effettuato dagli addetti al settore tecnico e amministrativo, compresi coloro che si occupano della parte commerciale. Questi non saranno operativi durante le ultime quattro ore del proprio turno.

Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno comunque precisato che lo sciopero non riguarda il personale sottoposto alla legge sullo sciopero e alla regolamentazione provvisoria del settore, compresi gli addetti alla sicurezza della circolazione.