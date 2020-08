Validità della patente scaduta: 3 casi per evitare stangate milionarie

C’è ancora lo stato di emergenza in Italia a causa del Covid: cambiano le regole della patente. Per venire incontro alle esigenze degli automobilisti. Allora, vediamo la validità della patente scaduta, in virtù di un mix fra regole italiane e dell’Unione europea.

Validità della patente scaduta: tris di situazioni

Sentiamo la circolare 300/A/5457/20/115/2 del 3 agosto 2020 del ministero dell’Interno.

Le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020. In Italia. Invece, le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente. Questo in Ue. Per l’Italia, vale il termine di fine dicembre. Infine, le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020. In Italia.

Quali fonti per le norme sulla patente

Sulla Gazzetta Ufficiale 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la legge di conversione 17 luglio 2020, 77, del decreto 9 maggio 2020, 34. Che ha modificato le norme con cui si prevedeva la proroga di validità dei documenti d’identità scaduti, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.

Tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698. Questa, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l’intero territorio dell’Unione. Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall’Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020.

Guai a sgarrare: rivalsa Rca per patente ko

Chi viaggia senza patente e causa un sinistro, paga i danni di tasca propria. La compagnia Rca indennizza la vittima, ma poi si rivale sul responsabile. Alcune assicurazioni non fanno scattare la rivalsa se c’è un rapido rinnovo della patente o se questa è scaduta da poco. Fate bene i conti per evitare batoste da milioni di euro in caso di lesioni fisiche.