Fiat Chrysler prepara un grande richiamo per Jeep

Fiat Chrysler Automobiles si sta preparando per un possibile richiamo per un problema di emissioni che interessa circa 1 milione di veicoli, probabilmente inclusi i modelli Jeep SUV, equipaggiati con il suo motore Tigershark da 2,4 litri. Un eccesso di emissioni è stato registrato durante i test sui veicoli ma, secondo la società, non è collegato alle affermazioni in varie cause legali secondo cui i motori a benzina bruciano quantità eccessive di olio, che potrebbero causare lo stallo. Non è noto quanto presto potrebbe avvenire il richiamo.

“In connessione con i test interni, abbiamo stabilito che circa 1 milione di veicoli equipaggiati con il motore Tigershark da 2,4 litri potrebbe avere emissioni di scarico in eccesso”, ha dichiarato Fiat Chrysler in un recente deposito normativo. L’entità dell’inquinamento dovuto alle emissioni di Tigershark non era chiara. FCA ha dichiarato di essere in contatto con la US Environmental Protection Agency e il California Air Resources Board sulla situazione.

“Fiat Chrysler ha lavorato a stretto contatto con EPA e CARB e continuiamo a farlo su un gruppo di veicoli equipaggiati con motori Tigershark. Con l’invecchiamento della nostra flotta di auto, alcuni veicoli superano i requisiti di emissione in uso, a seconda del ciclo di guida e del chilometraggio. Stiamo conducendo programmi di test per definire un rimedio, che richiede anche l’approvazione da parte delle agenzie. I clienti interessati saranno avvisati quando il servizio sarà disponibile e saranno forniti gratuitamente. Questo non è un problema legato alla sicurezza dei veicoli ha dichiarato il portavoce di FCA Eric Mayne.

L’EPA, tramite il portavoce Enesta Jones afferma che Fiat Chrysler sta effettuando un richiamo volontario basato sui test in uso effettuati dall’EPA. L’agenzia ha pubblicato un rapporto l’anno scorso evidenziando i suoi crescenti sforzi per monitorare le emissioni dei veicoli, rilevando che nel 2017 sono stati condotti 86 richiami, che interessano oltre 4,9 milioni di veicoli leggeri.

La questione Tigershark, secondo FCA, non è collegata ai problemi di emissioni diesel dell’azienda. Su questa questione sarebbero in corso diverse cause. Una di queste, intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a maggio a Detroit, ha affermato che il motore è stato installato in sei modelli, la Jeep Cherokee 2014-20, Jeep Compass 2017-20, Jeep Renegade 2015-20, Chrysler 200 2015-16, 2013 -16 Dodge Dart e la Fiat 500X 2016-20.

Ti potrebbe interessare: General Motors sostiene che Fiat Chrysler ha speso milioni per corrompere i leader del sindacato