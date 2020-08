Dodge Challenger con kit widebody estremo e cerchi personalizzati HRE

Ci sono molte vetture ad alte prestazioni sul mercato che potrebbero essere rese più aggressive aggiungendo un kit widebody. Anche se la Dodge Challenger non è un’auto appartenente a questa categoria, ci sono molti proprietari che decidono di renderla più muscolosa con un kit del genere.

È il caso dell’esemplare presente in questo articolo che appartiene a un uomo di San Antonio, in Texas. Il bisogno di differenziare il proprio modello dagli altri sui social network richiede l’installazione di componenti personalizzate e ciò vale praticamente per ogni auto.

Dodge Challenger: ecco un esemplare estremo con kit widebody nero opaco

Questa Dodge Challenger offre un tocco personalizzato molto semplice in quanto è stato installato solo un kit widebody. Si tratta più precisamente di una R/T Scat Pack che nasconde sotto il cofano un motore Hemi V8 da 6.4 litri con potenza di 492 CV e disponibile a un prezzo di partenza di 38.995 dollari (32.904 euro).

A parte il kit, la muscle car dispone di una carrozzeria rivestita completamente in nero opaco. I grossi parafanghi sono uniti da minigonne laterali estese. Oltre a questo, sulla parte frontale è stato installato un paraurti più grande con delle prese d’aria sovradimensionate.

Per quanto riguarda il retro, la Dodge Challenger vanta uno spoiler a coda d’anatra mentre ai lati ci sono dei cerchi personalizzati provenienti da HRE, caratterizzati da uno spessore interno particolarmente elevato e un design a cinque razze, il tutto in una finitura nera satinata.