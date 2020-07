Ferrari starebbe lavorando su una Portofino più potente per il 2021

Ferrari potrebbe aggiungere alla sua gamma di supercar una versione più potente della Ferrari Portofino, secondo un recente deposito effettuato dal cavallino rampante presso la Environmental Protection Agency (EPA). Il veicolo in questione sarebbe conosciuto internamente con il nome di Ferrari F164 BCB 2021.

Mentre il significato delle lettere BCB resta ancora un mistero, F164 corrisponde al codice di modello interno della Portofino. È possibile che questo deposito anticipi l’intenzione della casa automobilistica modenese di introdurre un aggiornamento della vettura per il model year 2021.

Ferrari: un deposito effettuato presso l’EPA anticipa l’arrivo di una nuova Portofino

Alcuni sostengono, però, che tale modello sarà qualcosa di diverso, probabilmente una versione più orientata alle prestazioni della granturismo entry-level. Sebbene le lettere BCB siano difficili da decifrare, la domanda di certificazione del veicolo si riferisce al codice di modello interno F164 FL.

Potrebbe trattarsi semplicemente di un codice conforme all’EPA per indicare qualsiasi tipo di aggiornamento del veicolo o proprio una variante che Ferrari desidera mantenere ancora in segreto.

Secondo il report informativo riepilogativo della certificazione, la F164 BCB prenderà in prestito il propulsore dalla Roma (che ha il codice interno F169). Ciò significa che il motore V8 biturbo da 3.9 litri svilupperà 20 CV in più rispetto all’otto cilindri usato sulla Ferrari Portofino (620 vs 600 CV).

In aggiunta, la trasmissione F1 a doppia frizione a 7 rapporti verrà sostituita dal cambio a 8 marce presente sulla coupé. L’aumento di potenza e l’equipaggiamento aggiuntivo dovrebbero consentire alla Ferrari F164 BCB di offrire delle prestazioni superiori sia in strada che in pista. Possiamo aspettarci uno scatto da 0 a 100 km/h attorno ai 3,5 secondi.