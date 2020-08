Ferrari 400 Superamerica Aerodinamico LWB Coupé: solo 18 esemplari prodotti con queste caratteristiche

La Ferrari 400 Superamerica Aerodinamico LWB Coupé del 1963 è un nome che non si sente molto spesso. Tutte queste parole, però, rappresentano una delle auto più rare presenti al mondo. In generale, le vetture del cavallino rampante sono già rare ma l’esemplare presente nelle immagini di questo articolo lo è ancora di più.

La 400 Superamerica venne presentata nel 1959 con sotto il cofano un motore Colombo da 4 litri capace di sviluppare una potenza di 340 CV a 7000 g/min e abbinato a un cambio manuale a 4 rapporti. Tutte le 400 Superamerica Aerodinamico LWB Coupé hanno ricevuto il tocco magico di Pininfarina per quanto riguarda lo stile.

Ferrari 400 Superamerica Aerodinamico LWB Coupé: in vendita un esclusivo esemplare in Grigio Argento

Complessivamente sono state costruite solo 47 unità di cui 32 in versione Aerodinamico Coupé. Di questi 32 esemplari, soltanto 18 sono dotati di un passo lungo. Ciò significa che trovare sul mercato un modello del genere in perfette condizioni è parecchio difficile. La buona notizia è che una di queste auto è disponibile in vendita su un sito Web specializzato a un prezzo purtroppo sconosciuto.

Il veicolo sfoggia una carrozzeria dipinta in Grigio Argento abbinata a degli interni in pelle rossa. La Ferrari 400 Superamerica LWB Coupé in questione ha ottenuto un restauro completo circa 18 anni fa. Tuttavia, il motore è rimasto quello originale. Secondo quanto riportato dal venditore, la vettura è appartenuta allo stesso proprietario negli ultimi 30 anni.

Originariamente costruita per persone importanti, questa Ferrari è davvero speciale in quanto è stata prodotta in pochissime unità e inoltre vanta un prestante propulsore e alcuni dettagli realizzati su misura.