Auto: molti consumatori d’ora in poi acquisteranno una vettura online

Un sondaggio condotto da Carwow su oltre 1000 consumatori, che hanno acquistato un’auto tramite la piattaforma dopo la prima riapertura avvenuta nel Regno Unito, ha confermato il passaggio agli acquisti digitali in Europa. Il 54% dei recenti acquirenti di Carwow in UK intervistati ha dichiarato che d’ora in poi continuerà a comperare le vetture su Internet.

Da notare che in Germania e Spagna sono state raggiunte le percentuali rispettive del 38% e del 45%. Lo stesso sondaggio ha inoltre rivelato che il 43% degli acquirenti di Carwow nel Regno Unito ha acquistato una nuova auto senza visitare una concessionaria, rispetto al 23% in Germania e al 13% in Spagna.

Auto: gli acquisti di vetture online sono cresciuti parecchio durante la pandemia

Il 36% di tutti gli acquirenti britannici ha preso in considerazione le modifiche apportate dai rivenditori per adeguarsi all’acquisto remoto. Tramite l’iniziativa Delivered and Disinfected lanciata il 19 marzo, i concessionari possono scegliere di offrire la consegna e la disinfezione della vettura per facilitare i test drive domestici.

La realizzazione di un test drive è stata la ragione principale per cui gli acquirenti di Carwow in ciascuno dei tre paesi analizzati hanno visitato uno showroom. La possibilità di usufruire di un test drive comodamente da casa resta un’opzione parecchio apprezzata.

Il sondaggio ha anche rivelato che oltre i due terzi degli acquirenti britannici hanno dichiarato che il coronavirus non toglierà loro il desiderio di visitare in futuro le concessionarie.

Ecco le dichiarazioni di James Hind, amministratore delegato di Carwow

James Hind, amministratore delegato di Carwow, ha dichiarato: “La volontà dei consumatori per gli acquisti online è aumentata durante la pandemia poiché ha costretto molti, che hanno precedentemente resistito agli acquisti digitali, ad accettarlo“.

Hind ha proseguito dicendo: “Ciò che deve ancora essere dimostrato è se questa tendenza continuerà, ma il nostro sondaggio tra i clienti di Carwow, non solo qui nel Regno Unito ma anche in Spagna e Germania, indica fermamente che l’acquisto online di auto è ora la nuova tendenza“.

L’ad ha aggiunto: “Ciò che stiamo vedendo, tuttavia, è che accanto a un aumento della volontà dei consumatori di effettuare transazioni digitali, è necessario che l’acquisto sia supportato da una gamma più ampia di servizi per il supporto remoto. È quasi previsto un processo di acquisto digitale end-to-end mentre gli strumenti che consentono agli acquirenti di prendere decisioni, come tour virtuali dei veicoli e i test drive da casa, stanno crescendo nella domanda“.

In conclusione, il responsabile di Carwow ha detto: “Le nostre indagini hanno anche rivelato che i concessionari di tutti e tre i paesi sono stati applauditi dagli acquirenti di auto per adattarsi digitalmente alle loro esigenze e rendere sicuri gli showroom da quando sono stati riaperti“.