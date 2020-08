Non scherziamo coi treni e con gli aerei: coronavirus o no, l’italiano va in vacanza con l’auto. Che si conferma la regina per raggiungere le mete preferite in ferie. Addirittura il 71% degli italiani prevede infatti di spostarsi in macchina durante la stagione estiva 2020. Tutti in vacanza con l’auto contro il Covid: si tratta di un dato in crescita di 16 punti percentuali rispetto al 2019, quando la vettura era il mezzo preferito per gli spostamenti vacanzieri dal 55% degli italiani.

Tutti in vacanza con l’auto contro il Covid: per fortuna

Vediamo i numeri resi noti dall’Osservatorio Autopromotec. Si basano su una ricerca di Italiani.coop (portale di indagine e approfondimento sulla vita quotidiana degli italiani): c’è un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 65 anni di età.

Numero uno, l’auto, regina assoluta.

A seguire, l’aereo, al 17%, in netto calo rispetto al 2019 (-12 punti percentuali).

Al terzo posto il treno, preferito solo nel 5% dei casi e in calo di 2 punti percentuali rispetto al 2019.

Poi in ordine la nave e i traghetti (passati dal 6% del 2019 al 4% del 2020), gli autobus e i pullman (stabili al 3%).

L’auto si conferma il mezzo di trasporto preferito per spostarsi anche perché è il più sicuro in questo particolare momento storico: garantisce il distanziamento sociale necessario per compiere un viaggio in totale sicurezza. Al contrario, i mezzi pubblici sono penalizzati per il diffuso timore che i viaggi collettivi possano costituire un’occasione di contagio. L’abitacolo è curato, pulito, igienizzato: come si può dire altrettanto dei treni? Anche i mezzi pubblici per arrivare ai treni fanno paura: il Covid adora lo sporco, ci sguazza. Quindi gli italiano fanno bene a stare alla larga da tutti questi pericoli.

C’è anche il noleggio auto breve

Rammentiamo che esiste pure il noleggio auto breve: per la durata della vacanza, si può usare la vettura in affitto pagando una tariffa. Tanto più alta quanto più basse sono le penali in caso di incidenti, danni, furti.