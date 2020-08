Ferrari 275 GTB, F40, F50 ed Enzo ora possono essere noleggiate

Da oggi fino al 7 agosto, Gooding & Company terrà la sua prima asta online in assoluto e renderà l’evento ancora più intrigante proponendo alcuni veicoli che non dovranno essere acquistati definitivamente in quanto gli acquirenti potranno semplicemente noleggiarli.

L’auto più preziosa che verrà proposta all’asta durante l’evento sarà una Ferrari 275 GTB Long Nose del 1966 che è stata valutata 3,25 milioni di dollari. Putnam Leasing offre la vettura con un acconto di 650.000 dollari e una commissione di 33.095 dollari al mese per 60 mesi più tasse.

Ferrari: Gooding & Company propone diverse vetture speciali a noleggio

La 275 GTB Long Nose in questione è un esemplare piuttosto unico in quanto propone una combinazione di colori di bianco su pelle beige. Un altro veicolo offerto all’asta da Gooding & Company sarà una Ferrari Enzo del 2003 valutata a 2,6 milioni di dollari. Tale vettura è disponibile a noleggio con un acconto di 520.000 dollari più 25.689 dollari al mese per 60 mesi più tasse.

Altre due Ferrari molto desiderabili saranno offerte tramite leasing: una F50 del 1995 e una F40 del 1992. La prima è una delle sole 55 unità prodotte con specifiche statunitensi e sarà disponibile per 25.689 dollari al mese per 60 mesi più tasse e versando un acconto di 520.000 dollari.

Per quanto riguarda la Ferrari F40, è uno dei soli 213 esemplari con specifiche statunitensi e prevede un contratto di leasing di 14.459 dollari al mese per 60 mesi più tasse e un acconto di 300.000 dollari.

Altri veicoli venduti all’asta da Gooding & Company sono una Bugatti Type 57 Cabriolet del 1938 (16.049 dollari al mese per 60 mesi più tasse e un acconto di 220.000 dollari), una Mercedes-Benz 300 SL Gullwing del 1955 (13.650 dollari al mese per 60 mesi più tasse e un acconto di 280.000 dollari) e una Porsche 911 ST Rally del 1971 (12.049 dollari al mese per 60 mesi più tasse e un acconto di 250.000 dollari).

Proprio come tutte le normali soluzioni di leasing, i clienti potranno personalizzare le rate mensili a seconda dell’acconto versato e della durata del contratto.