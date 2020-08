Ferrari 812 GTS: diversi esemplari avvistati fuori la fabbrica di Maranello | Video

Dopo diverse indiscrezioni, Ferrari ha finalmente presentato a settembre dello scorso anno la Ferrari 812 GTS che si propone sul mercato come la versione spider della prestante 812 Superfast. Nonostante i 75 kg di peso in più, la Gran Turismo Spider del cavallino rampante è riuscita a mantenere le stesse prestazioni della versione berlinetta.

La 812 GTS è un modello molto importante per la casa automobilistica modenese in quanto si tratta della spider V12 di serie giunta 50 anni dopo la Spider Daytona. Sotto il cofano troviamo un motore V12 da 6.5 litri aspirato con potenza di 800 CV a 8500 g/min e 729 nm di coppia massima a 7000 g/min. Abbiamo di fronte una delle convertibili più potenti al mondo.

Ferrari 812 GTS: la prestante spider da 800 CV si mostra in un video

Come anticipato poco fa, le prestazioni della nuova Ferrari 812 GTS sono rimaste pressoché simili a quelle offerte dalla Superfast. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,3 secondi mentre la velocità massima tocca i 340 km/h.

La vettura dispone di un hard top retrattile che si apre/chiude in 14 secondi a una velocità massima di 45 km/h. Il diffusore posteriore è stato ridisegnato con tre elementi verticali e inoltre è stata eliminata la prese d’aria sui montanti posteriori. Troviamo poi dei deflettori a L sugli angoli del parabrezza ereditati da LaFerrari Aperta i quali permettono di avere sotto controllo la turbolenza e il rumore aerodinamico.

Questa implementazione consente agli occupanti del veicolo di parlare liberamente anche alle alte velocità. Non mancano dei cerchi in lega da 20″ disponibili nelle colorazioni Diamond, Liquid Silver e Grigio Scuro.

Durante un soggiorno a Maranello, ExoticCarspotters ha avuto la possibilità di catturare alcuni esemplari della Ferrari 812 GTS attorno allo stabilimento di Maranello. Nel video presente qui sotto è possibile ammirare la bellezza della spider e soprattutto ascoltare l’incredibile sound del motore V12.