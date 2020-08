Jeep Renegade e Compass: debutta in Brasile la gamma 2021

Jeep ha ufficializzato nelle scorse ore in Brasile la gamma 2021 della Jeep Compass e Renegade che acquisiscono nuove funzionalità, fra cui la versione Moab. La Compass parte da 126.290 R$ mentre il Renegade da 69.999 R$.

La Jeep Compass 2021 ottiene le nuove colorazioni Ski Gray e Marrom Arizona per la versione Limited, oltre a cerchi da 18″ per la variante Longitude e un sedile passeggero regolabile elettricamente per la Série S.

Jeep Renegade e Compass: i model year 2021 arrivano anche nel mercato brasiliano

Il model year 2021 del Jeep Renegade, invece, porta con sé più modifiche. Quella più interessante è sicuramente l’introduzione della versione Moab che prende il nome dal famoso deserto dello Utah dove ogni anno si svolge l’Easter Jeep Safari (un evento dedicato agli appassionati del brand americano).

Il Renegade Moab dispone di un motore diesel da 2 litri con potenza di 170 cavalli e 350 nm di coppia massima, oltre alla trazione 4×4 e a un cambio automatico a 9 velocità. Il pacchetto include aria condizionata bizona, sensori di parcheggio posteriore, fari antinebbia, pneumatici per uso misto, ganci neri nella parte anteriore e posteriore e cerchi in lega da 17″ e griglia anteriore scuri. I colori disponibili sono Verde Recon, Branco Ambiente, Prata Billet, Cinza Antique e Preto Carbon.

Per quanto riguarda il Jeep Renegade Limited, abbiamo un tetto apribile panoramico offerto come standard mentre l’allestimento Sport propone il sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici, i sensori di parcheggio posteriori e l’aria condizionata bizona al costo di 1000 R$ (162 euro) anziché 4000 R$ (650 euro) e il pacchetto Night Eagle per 1500 R$ (243 euro) invece di 5450 R$ (886 euro).

Di seguito, vi riportiamo il listino completo dei prezzi delle Jeep Compass e Renegade 2021 per il mercato brasiliano: