Jeep Wrangler e Gladiator: debuttano i nuovi kit di sollevamento per le versioni diesel

Per tutti gli appassionati che desiderano ampliare ulteriormente le capacità off-road di Jeep Wrangler e Gladiator, Mopar ha pensato di introdurre dei nuovi kit di sollevamento da 2 pollici (5 cm) appositamente modificati per le versioni con motore EcoDiesel e appartenenti alla gamma Jeep Performance Parts (JPP).

Mark Bosanac, Head of Mopar Service, Parts and Customer Care di FCA Nord America, ha detto: “La nostra gamma completa di Jeep comprende oltre 500 parti e accessori per prestazioni fuoristrada, progettati in fabbrica e testati per raggiungere la massima qualità. In Mopar continueremo a popolare il nostro catalogo con funzionalità supportate in fabbrica“.

Jeep Wrangler e Gladiator: Mopar presenta due nuovi kit di sollevamento JPP

Entrambi kit di sollevamento sono stati creati secondo le specifiche OEM al fine di gestire l’aumento di peso del veicolo e fornire una maggiore altezza da terra e angoli di attacco e uscita più elevati, necessari per installare degli pneumatici più grandi.

A livello di caratteristiche abbiamo un’articolazione delle sospensioni aumentata del 18% per una migliore capacità in off-road, degli ammortizzatori Fox monotubo con corpo in alluminio di diametro maggiore di 2,5 pollici appositamente studiati, delle molle specificamente progettate per l’applicazione al motore EcoDiesel V6 di terza generazione che ottimizzano le prestazioni dinamiche in tutte le condizioni di guida su strada e fuoristrada, dei bracci di controllo inferiori anteriori più lunghi e altro ancora.

Ogni kit di sollevamento JPP per le Jeep Wrangler e Gladiator EcoDiesel comprende quattro molle, quattro ammortizzatori Fox, bracci di controllo inferiori anteriori, vari elementi di fissaggio, badge JPP e tanto altro, tutti confezionati in una cassa di legno personalizzata riutilizzabile con il logo di Jeep Performance Parts.

Il kit JPP per la Wrangler è disponibile all’acquisto a un prezzo di listino (Canadian manufacturer’s suggested retail price – MSRP) di 2165 dollari canadesi (1356 euro) mentre quello per il Gladiator può essere acquistato per 2310 dollari canadesi (1447 euro).