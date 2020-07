Dodge Challenger: ecco un bellissimo restomod diverso dagli altri

Questa Dodge Challenger del 1970 ha ottenuto recentemente un restauro completo che la contraddistingue dal resto degli altri esemplari. Nel corso della sua vita, la muscle car ha avuto soltanto tre diversi proprietari, l’ultimo dei quali ha acquistato l’auto all’inizio di quest’anno.

Prima di cambiare proprietà, però, la vettura ha subito un completo restauro che è costato oltre 150.000 dollari più oltre 50.000 dollari solo per la manodopera. In questo momento, la Challenger è disponibile all’acquisto su eBay tramite Specialty Sales Classics di El Cerrito (in California) al prezzo di 99.990 dollari (84.288 euro).

Dodge Challenger: in vendita su eBay un restomod da 100.000 dollari che ha percorso pochi km

Esternamente, il restomod è rivestito nella colorazione Prowler Plum Purple e praticamente ogni parte del rivestimento esterno è nuova, comprese tutte le parti cromate, le guarnizioni in gomma, il badge e le luci. In aggiunta, abbiamo dei cerchi American Racing Torq-Thrust II da 17″ anteriori e da 18″ posteriori.

La potenza proviene dal nuovo motore Magnum V8 360ci di Mopar abbinato a un cambio manuale Tremec a 5 velocità. In aggiunta, questa Dodge Challenger del 1970 ha ricevuto dei nuovi freni a disco Baer per garantire una potenza frenante superiore.

Internamente, i sedili sono rivestiti in pelle nera e tessuto marrone e inoltre abbiamo un volante a tre razze, delle finiture in legno e una leva del cambio in stile pistola. Secondo la descrizione dell’annuncio di vendita su eBay, la muscle car ha percorso solo 4802 km dal restauro.