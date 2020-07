Jeep Cherokee: il model year 2021 porta con sé nuovi contenuti standard

Nelle scorse ore Jeep ha annunciato in America il model year 2021 della Jeep Cherokee che porta con sé ancora più funzionalità standard e alcuni pacchetti opzionali rivisti con l’obiettivo di differenziare ulteriormente il SUV dalla Compass più compatta e per attirare più clienti.

Grazie alle guide dei rivenditori, Mopar Insiders ha ha scoperto più dettagli sui prossimi aggiornamenti del MY 2021. La gamma sarà composta da cinque allestimenti principali: Latitude, Latitude Plus, Latitude Lux, Limited e Trailhawk.

Jeep Cherokee: ecco tutte le novità del model year 2021 (almeno per gli USA)

La Jeep Cherokee Latitude si propone come il modello entry-level, portando con sé alcune caratteristiche di sicurezza come standard come il monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del percorso trasversale posteriore, l’avviso di collisione anteriore con frenata attiva, i tergicristalli sensibili alla pioggia e gli specchietti esterni riscaldati con indicatori di direzione integrati.

Sotto il cofano troviamo il motore Tigershark a quattro cilindri in linea da 2.4 litri abbinato al sistema Stop/Start (ESS) che sviluppa una potenza di 183 CV e 232 nm di coppia massima. Accanto al propulsore abbiamo il cambio automatico 948TE a 9 rapporti. Disponibile anche il Pentastar V6 da 3.2 litri con ESS da 275 CV e 324 nm.

Passando alla Cherokee Latitude Plus 2021, abbiamo alcune nuove funzionalità di serie come i sedili con funzione di riscaldamento, il volante avvolto in pelle premium con comandi audio e funzione di riscaldamento, avvio remoto e così via. Le motorizzazioni sono le stesse del modello visto poco fa. Tuttavia, questa variante propone due nuovi pacchetti opzionali che permettono di aggiungere una tetto apribile panoramico a doppio pannello, un sistema di controllo attivo del rumore e un impianto audio Alpine.

La Cherokee Latitude Lux 2021 recentemente introdotta ora viene offerta come un allestimento unico. La vettura porta con sé dei sedili in pelle nappa e la possibilità di optare per il motore Pentastar V6 da 3.2 litri oltre al quattro cilindri in linea turbo da 2 litri. Ci sono anche alcuni optional aggiuntivi per il model year 2021 tra cui la presa di alimentazione ausiliaria da 115V, il sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici, il quadro strumenti digitale con schermo da 7 pollici a colori e così via.

La Jeep Cherokee Trackhawk resta la versione dedicata agli appassioanti dell’off-road

La Jeep Cherokee Trailhawk resta quella dedicata agli appassionati di off-road. Questo allestimento porta con sé alcuni nuovi contenuti standard come i sedili riscaldati, l’avvio remoto e il volante avvolto in pelle con comandi audio e funzione di riscaldamento. Presenti anche una serie di nuovi pacchetti che aggiungono tetto apribile panoramico a doppio pannello, sistema di controllo attivo del rumore, impianto audio Alpine e sistema Uconnect con schermo da 8.4 pollici. Non manca il nuovo pacchetto Technology Group il quale aggiungere cruise control adattivo con sistema Full Stop & Go, controllo automatico dei fari abbaglianti, sistema Park Assist ecc.

Infine, abbiamo la Jeep Cherokee Limited 2021 che aggiunge i seguenti optional come standard: tetto apribile panoramico a doppio pannello, cruise control adattivo con sistema Stop & Go, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, abbaglianti automatici e Park Assist.

Oltre allo pneumatico di scorta compatto per i modelli 4×2 e al pacchetto Trailer Tow Group per la versione 4×4, c’è anche il nuovo Elite Package il quale include sistema Uconnect 4C da 8.4 pollici con navigatore, area di carico con rivestimento in moquette, ganci traino cromati, portellone elettrico con apertura a mani libere e sedili anteriori e di seconda fila con funzione di riscaldamento e ventilazione.

Di serie viene offerto il motore Pentastar V6 da 3.2 litri mentre il quattro cilindri in linea turbo da 2 litri è disponibile come optional. I sistemi Jeep Active Drive I e Jeep Active Drive II 4×4 possono essere aggiunti. La produzione della Jeep Cherokee 2021, secondo Mopar Insiders, sarebbe partita oggi presso lo stabilimento Belvidere.