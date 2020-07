Jeep Compass Night Eagle: l’edizione speciale debutta anche in India

Jeep ha presentato poche ore fa in India un’edizione speciale della Jeep Compass per celebrare tre anni di presenza nel mercato indiano. Con il nome di Jeep Compass Night Eagle Limited Edition, il SUV parte da 20,14 lakh (22.905 euro). Questa edizione è stata introdotta per la prima volta tre anni fa nel mercato brasiliano prima di essere annunciata ufficialmente durante il Salone di Ginevra dello scorso anno.

La speciale Night Edition vanta diverse componenti scure sia esternamente che internamente. La casa automobilistica americana sostiene che la nuova edizione limitata si basa sull’allestimento Longitude Plus. Esternamente, abbiamo griglia, badge speciale, cornici dei finestrini e barre sul tetto completamente nere.

Jeep Compass Night Eagle: la nuova limited edition è stata presentata anche in India

La nuova Compass Night Eagle Limited Edition propone dei cerchi da 18″ che, come potete immaginare, sono anche neri. Come la parte esterna, anche l’abitacolo è stato oscurato. In particolare, abbiamo un rivestimento in pelle e tessuto, degli inserti neri attorno alle prese d’aria, al sistema di infotainment e al volante.

L’elenco delle funzionalità è lo stesso della versione su cui si basa in quanto abbiamo sistema di infotainment Uconnect con display da 8.4 pollici, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, tetto bicolore, fanali posteriori a LED, tetto apribile panoramico e specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico.

Come anticipato poco fa, la Jeep Compass Night Eagle si basa sulla Longitude Plus, il che significa che verrà offerta in India con due opzioni di motori: turbo benzina da 1.4 litri con potenza di 162 CV e 250 nm e diesel da 2 litri da 173 CV e 350 nm. La variante benzina dispone di un cambio DCT a 7 rapporti mentre quella a gasolio può essere acquistata con un cambio manuale a 6 marce o uno automatico a 9 rapporti.