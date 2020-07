Fiat Chrysler: a Torino traslocano 300 dipendenti

Circa 300 dipendenti del gruppo Fiat Chrysler Automobiles che attualmente lavorano a Torino nella palazzina del Lingotto saranno trasferiti nel corso del mese di agosto del 2020. Il loro nuovo ufficio si troverà in via Plava presso il comprensorio industriale di Mirafiori. La notizia è stata confermata dai portavoce del gruppo italo americano nelle scorse ore. Il trasloco è stato effettuato da FCA allo scopo di compattare le proprie attività in quello che ormai viene considerato da tutti come il cuore dell’auto in Italia e in Europa.

A Torino traslocano 300 dipendenti di Fiat Chysler che dal Lingotto vanno in via Plava a Mirafiori

I circa 300 lavoratori di Fiat Chrysler Automobiles troveranno spazio in quello che sarà il nuovo centro direzionale del gruppo. In particolare troveranno spazio negli uffici di Fca Service che gestisce le attività amministrative, informatiche e contabili del gruppo per tutto il mondo. Gli spazi che fino ad ora erano stati occupati da questi 300 dipendenti al Lingotto che si trovavano li dal 1997 rimarranno nelle disponibilità di FCA che nei prossimi mesi li utilizzerà per nuovi programmi e progetti.

