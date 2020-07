Fiat lancia una linea di prodotti ispirata al nuovo marchio in Brasile

Oltre a importanti novità in termini di tecnologie, motori e veicoli, la strategia di rebranding recentemente annunciata in Brasile da Fiat promette di dare frutti anche nei settori della comunicazione e dell’esperienza dei consumatori. Prova di ciò è il lancio di questa settimana di Fiatwear, una piattaforma che riunisce una linea esclusiva di prodotti sviluppata in base al nuovo posizionamento dell’azienda.

Fiat lancia in Brasile nuova linea di prodotti con il suo logo

In essa, il cliente interessato troverà in vendita un mix diversificato di prodotti sviluppati esclusivamente dall’azienda, dall’abbigliamento agli accessori elettronici. L’elenco inizia con abiti (camicie, capispalla, polo e t-shirt), attraversa il settore dell’homewear (tazze e articoli da cucina), accessori per animali domestici e raggiunge persino gadget come gli smartwatch. Gli ordini possono essere effettuati da tutto il Brasile attraverso il sito Web https://www.fiatwear.com.br.

In comune, i prodotti hanno la presenza del logo Fiat, un’icona a quattro linee che rende omaggio all’origine italiana dell’azienda e che appare stilizzata sulle stampe di magliette, cappellini e altri prodotti. La nuova strategia include anche i cambiamenti in tutta la comunicazione visiva dei concessionari, dalla facciata degli showroom, alla scrivania dei venditori, passando attraverso una zona giorno nei negozi, con posti di coworking (per lavorare aspettando la propria auto che sta effettuando la revisione, ad esempio) , spazio per caffè e bambini.

