Solo un’auto su tre rubate viene ritrovata: è primato negativo

Guardate la carta d’identità dei furti d’auto nella foto in alto: è di LoJack. Leader di mercato in Italia e in Europa nei servizi di recupero dei veicoli rubati. Un’immagine che dà subito l’idea di come siamo messi in Italia. Ma balza all’occhio un dato: solo un’auto su tre rubate viene ritrovata. È un primato negativo.

Solo un’auto su tre rubate viene ritrovata: le Regioni “bollenti”

Nel 2019 i furti d’auto si sono concentrati prevalentemente in 5 Regioni.

La maglia nera spetta alla Campania con 23.554 furti (un episodio su 4 a livello nazionale è avvenuto qui);

poi Lazio (17.021);

Puglia (16.389);

Sicilia (13.178);

Lombardia (10.013).

Complessivamente, in queste Regioni si registra l’84% delle complessive sottrazioni.

In generale, scende per la prima volta al 36% il tasso di recupero delle auto rubate. Delle 95.403 vetture sottratte, solo 34.000 sono state ritrovate. Delle altre si sono perse le tracce. Dove finiscono? Su mercati esteri. O sul mercato nero dei pezzi di ricambio: la cannibalizzazione della macchina.

Assicurazione Furto: che stangata

Di conseguenza, le polizze Furto costano un occhio della testa. Più alta la probabilità di sinistro, più cara la garanzia. Così, i record vanno a Napoli e Caserta: qui gli automobilisti pagano Rca salatissime, cui si aggiungono eventuali polizze Furto altrettanto costose. Polizze meno care per chi monta dispositivi satellitari (localizzatori) o anti-furto. Utile la tecnologia in radiofrequenza, per essere al fianco delle Forze dell’ordine, così da contrastare i topi d’auto.

Purtroppo, il business è composto da bande criminali dedite al furto di specifici modelli in alcune città per periodi più o meno lunghi: hanno un target, ossia un numero di vetture sottratte da rimettere in commercio. Come fossero manager aziendali, con obiettivi da raggiungere per avere un bonus.