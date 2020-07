Jeep: ecco il piano per conquistare definitivamente l’Europa

Jeep nell’ultimo decennio è cresciuto moltissimo come marchio. La casa automobilistica americana grazie alle cure di Sergio Marchionne e Mike Manley è passata dall’essere un brand di nicchia a diventare un marchio globale. Non a caso le vendite della casa americana che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles sono aumentate moltissimo. Questo soprattutto grazie al Nord America che rimane il primo mercato in assoluto per la società statunitense famosa in tutto il mondo per i suoi SUV e fuoristrada.

Nei prossimi anni però Jeep punterà a rafforzare la sua posizione anche nel resto del mondo ed in particolare in Europa. Nel nostro continente, come dicevamo poc’anzi, la situazione di Jeep è migliorata tantissimo negli ultimi anni grazie a modelli quali Jeep Renegade e Compass che hanno incontrato il gradimento dei clienti come dimostrano le classifiche di vendita dei principali mercati auto in Europa. Adesso però il marchio di FCA vuole migliorare ulteriormente la sua situazione.

Per farlo punterà nei prossimi anni su un nuovo SUV compatto che arricchirà la sua gamma diventando la nuova entry level della sua gamma davanti a Renegade. Questo nuovo modello sarà un Urban SUV lungo poco più di 4 metri dal design simile a quello degli altri modelli della casa americana. Si tratta di un progetto di cui si parla già da qualche anno ma che finalmente dopo la fusione di Fiat Chrysler con PSA si dovrebbe concretizzare.

A proposito di questo futuro SUV compatto che probabilmente arriverà sul mercato anche in versione elettrica si dice che il veicolo sfrutterà una delle piattaforme che verranno mese a disposizione dal gruppo PSA. Inoltre si dice anche che molto probabilmente questa auto sarà prodotta in uno degli stabilimenti di Fiat Chrysler Automobiles in Italia. Grazie a questo Urban SUV le vendite del marchio dovrebbero moltiplicarsi nel vecchio continente. Non è però al momento chiaro quale possa essere il sito produttivo scelto da FCA per questo nuovo veicolo. Maggiori informazioni trapeleranno il prossimo anno mentre il suo debutto potrebbe avvenire entro la fine del 2022.

