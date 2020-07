La Germania vuole far pagare le autostrade in tutta Europa

La Germania sta cercando di stabilire un pedaggio autostradale per le auto presenti in tutta la nazione e nel resto dell’Unione Europea.

Da luglio a dicembre 2020, la Germania detiene la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e un documento visto dai media rivela che il Ministro dei Trasporti tedesco Andreas Scheuer vuole assicurarsi che quasi tutti i veicoli presenti sulle autostrade (compresi camion, furgoni e auto) paghino i pedaggi in tutta l’UE entro otto anni.

Nello stesso documento si legge anche che negli Stati membri, che hanno già istituito un sistema di tariffazione, i pedaggi devono essere riscossi da tutti i veicoli ad eccezione di autobus e pullman. Non tutti però hanno dato il proprio consenso per un sistema di pedaggio generico come questo.

Alcuni funzionari governativi affermano di voler congelare questo progetto, nonostante sia considerato una misura per combattere i cambiamenti climatici. A differenza della maggior parte degli altri paesi europei, la Germania al momento non fa pagare agli automobilisti l’utilizzo della sua rete autostradale.

In passato, il paese ha tentato di far pagare il pedaggio autostradale ai visitatori stranieri che utilizzavano le autostrade tedesche ma circa 12 mesi fa il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato contro tale piano, sostenendo che avrebbe violato le norme UE.