Fiat Chrysler: Luca Napolitano risponde alle domande su Fiat 500

Utilizzando un nuovo formato video girato su uno smartphone a casa, Luca Napolitano – Responsabile EMEA Fiat e Abarth Brands – risponde personalmente alle domande dei potenziali clienti sulla Nuova Fiat 500. Il video verrà pubblicato due volte al mese, con Napolitano che risponde ogni volta a nuove domande. Le domande vengono raccolte attraverso la chat utilizzata da Fiat, una prima media nell’industria automobilistica, per rimanere in contatto con potenziali clienti della Nuova 500. Il video sarà distribuito attraverso i canali social ufficiali Fiat. Questa tecnologia, per la prima volta nel settore automobilistico, è di proprietà di LivePerson, che gestisce le chat per conto di Fiat.

Sono state selezionate tre domande per la prima puntata di “Chattando con Fiat”, le cui risposte sono state considerate pertinenti per un ampio spettro di utenti. Gli argomenti trattati sono la gamma dell’auto, il prezzo dei singoli modelli e la data di consegna al cliente finale. Le domande sono state scelte tra quelle poste dagli utenti di tre paesi: Germania, Francia e Italia.

La chat dedicata alla Nuova 500 è la prima nel settore automobilistico. È un canale specifico per i potenziali clienti della Nuova 500: i pre-bookers, ovvero quelli che hanno espresso interesse per “La Prima”, la versione numerata della Nuova Fiat 500, con uno speciale badge numerato sulle prime 500 unità e un badge “La Prima” per i modelli successivi. Il canale è anche rivolto a coloro che sono interessati all’auto in un senso più ampio.