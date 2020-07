Minardi: “La Ferrari ha bisogno di un esame di coscienza”

Giancarlo Minardi crede che sia tempo di riflettere nei ranghi della Ferrari. L’ex caposquadra italiano ha incoraggiato i lavoratori della Scuderia a rivedere i loro metodi di lavoro e rilevare gli errori per uscire dalla crisi in cui si trovano il prima possibile. Minardi è con Binotto quando questo dice che tagliare teste non renderà la macchina più veloce. Pertanto, l’ex caposquadra incoraggia ciascuno dei dipendenti Ferrari a riflettere per reagire al più presto e andare avanti insieme.

“La Ferrari ha bisogno di un esame di coscienza. È l’unica squadra che non è migliorata rispetto allo scorso anno. Non è una catastrofe, ma è una questione di auto. Cercare un colpevole o tagliare teste è sbagliato. Tutti possono sbagliare. Il tempo prezioso è già stato sprecato, soprattutto con una differenza così grande con la Mercedes “, ha detto Minardi nelle osservazioni per il Corriere dello Sport.

Minardi riconosce che non è l’anno ideale per lavorare sulla coesione della squadra, a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, ma raccomanda alla Ferrari di non perdere altro tempo e ora fare un passo indietro, se necessario, per catturare impulso. L’ex caposquadra italiano ha anche parlato dell’errore di Max Verstappen quando è andato contro la barriera e ha distrutto parte della sua macchina in grembo sulla griglia. Minardi lo descrive come un fallimento giovanile che non cancella il talento del pilota dai Paesi Bassi.

Nonostante il talento di Max, Minardi è sorpreso dalla prestazione che Lewis Hamilton, il nuovo leader della Coppa del Mondo, dimostra ancora una volta e lo vede capace di tutto. “All’inizio ha avuto dei problemi, ma ora sta guidando di nuovo. Ha mostrato di nuovo una calma insolita. L’abbiamo visto di nuovo in Ungheria. Inoltre, ha un’auto incredibilmente buona. Quell’auto può effettivamente fare qualsiasi cosa ” , ha detto Minardi per finire.

