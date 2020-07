Jeep Grand Cherokee: in arrivo il model year 2021 negli USA

L’attuale generazione della Jeep Grand Cherokee, la WK2, è tornata negli Stati Uniti con il model year 2021. Nonostante siano in arrivo due nuovissimi modelli che la sostituiranno nel giro di qualche anno, l’attuale Grand Cherokee non è ancora morta.

Grazie ad alcune fonti vicine ai rivenditori, Mopar Insiders ha scoperto diverse informazioni sulla Jeep Grand Cherokee 2021 e cosa porterà. Il noto sito Web sostiene che il MY 2021 arriverà con alcune piccole modifiche. L’allestimento entry-level Laredo tornerà con dei nuovi cerchi in alluminio colorati in argento da 18″.

Jeep Grand Cherokee 2021: l’attuale generazione del SUV non è ancora morta

Ci sarà anche il nuovo pacchetto Sun & Sound disponibile per i modelli Limited e Limited X. Questo includerà un tetto apribile panoramico a doppio pannello e un impianto audio premium Alpine da 506W composto da nove altoparlanti e un subwoofer.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la casa automobilistica americana potrebbe introdurre la nuova Jeep Grand Cherokee 80th Anniversary Edition che si baserà sul popolare modello Limited.

Sempre le stesse fonti vicine a Mopar Insiders hanno affermato che gli attuali modelli più importanti torneranno per il model year 2021 del SUV tra cui Laredo, Limited, Trailhawk, Overland, Summit, SRT e Trackhawk. La produzione della Jeep Grand Cherokee 2021 dovrebbe iniziare il 14 settembre 2020 presso lo stabilimento di Jefferson North presente a Detroit, nel Michigan.