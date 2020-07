Ferrari potrebbe completamente rivoluzionare la sua auto in Spagna

Gira voce che Ferrari dopo le deludenti prestazioni nei primi 3 Gran Premi di Formula 1 sia intenzionata a rivoluzionare completamente la sua vettura. Il team di gara italiano sarebbe attualmente impegnato a sviluppare un’auto completamente nuova. La seconda versione dell’SF1000 dovrebbe fare la sua comparsa durante il Gran Premio di Spagna sul Circuit de Barcelona-Catalunya, secondo le indiscrezioni provenienti dai soliti bene informati.

Secondo le ultime voci Ferrari pensa di rivoluzionare completamente la sua monoposto in vista del GP di Spagna

Si dice che la parte anteriore della Ferrari sarà completamente sostituita e verrà adottato il concetto utilizzato dalla Mercedes quest’anno. Inoltre, non vogliono inseguire i Racing Point copiando l’intera vettura Mercedes. Si dice che il team di corse di Maranello continuerà a sviluppare le proprie parti. Non è la prima volta che ci sono voci dall’Italia secondo cui la Ferrari sta lavorando su una versione 2.0 della vettura attuale in background. Vedremo nei prossimi giorni cosa c’è di vero e se davvero il team del cavallino rampante pensa di rivoluzionare totalmente la sua vettura nel corso delle prossime settimane.

Ti potrebbe interessare: Ferrari potrebbe cambiare direzione: “La dinamica attuale non è accettabile”

Ti potrebbe interessare: Mattia Binotto ha ammesso che la power unit Ferrari ha perso dopo le direttive tecniche FIA