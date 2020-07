Jeep Compass Night Eagle debutterà presto in India

Jeep si sta preparando a lanciare in India una versione speciale della Jeep Compass chiamata Night Eagle. Attualmente, questa edizione particolare del SUV è disponibile in alcuni paesi come il Brasile e il Regno Unito.

Con il lancio in India, la casa automobilistica americana afferma che la Jeep Compass Night Eagle diventerà la prima edizione speciale globale della vettura. Partendo dall’allestimento Longitude Plus, la Night Eagle aggiunge una serie di elementi scuri al veicolo. Ai clienti verrà offerta solo la colorazione nera con inserti neri presenti su griglia, badge e cornici dei finestrini. Inoltre, la Compass Night Eagle riceverà anche dei cerchi in lega da 18″ oscurati.

Jeep Compass Night Eagle: la casa statunitense annuncerà la versione speciale nelle prossime settimane

Anche nell’abitacolo c’è il tema scuro. A parte gli inserti neri presenti attorno al sistema di infotainment Uconnect e alle prese d’aria, la special edition proporrà anche un rivestimento in pelle da abbinare.

In termini di funzionalità, la Jeep Compass Night Eagle offre le stesse dotazioni presenti sul modello su cui si basa. Esempi sono il sistema Uconnect con display da 8.4 pollici, il clima bi-zona, i fari Xenon e altro ancora.

In termini di prestazioni, il SUV può essere scelto con due opzioni di motori. La prima è un turbo benzina da 1.4 litri che produce una potenza di 163 CV e 250 nm mentre la seconda è un turbodiesel da 2 litri che sviluppa 173 CV e 350 nm.

Entrambi i propulsori sono abbinati a un cambio manuale a 6 velocità di serie ma volendo è possibile optare per una trasmissione automatica a 7 rapporti per le versioni benzina e a 9 velocità per quelle diesel. La Jeep Compass Night Eagle arriverà sul mercato indiano a un prezzo sicuramente superiore rispetto alla versione base.