Assicurazione auto: in Italia costa 135 euro in più rispetto ad altri paesi UE

L’ultimo rapporto realizzato dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) rivela che l’assicurazione auto in Italia costa di più rispetto ai principali paesi europei. Attraverso la Relazione annuale sull’attività, l’Istituto ha presentato le differenze che ci sono fra la polizza RCA italiana e quella di Francia, Spagna, Germania e Regno Unito.

Dallo studio emerge che il premio netto (senza oneri fiscali e parafiscali) a fine 2018 costava 90 euro in più rispetto alla media di altre nazioni europee prese in considerazione. Inoltre, la differenza di costo della polizza assicurativa è passata da 203 euro nel 2012 a 90 euro nel 2018 (-55%).

Assicurazione auto: in Italia si paga di più rispetto alla maggior parte dei principali paesi UE

Il prezzo più alto è giustificato dal maggior costo dei sinistri sostenuto dalle compagnie assicurative (89 euro in media). Il compratore di tariffe online Segugio.it spiega all’interno di un rapporto che gli italiani pagano un premio assicurativo lordo, quindi comprensivo di imposte e oneri parafiscali.

La somma di imposte e oneri crea un’aliquota complessiva del 26,2% in Italia rispetto al 18,4% in media presente in altri paesi dell’Unione Europea. Applicando questa percentuale, si ha un aumento di circa 135 euro dell’assicurazione auto lorda pagata per ogni veicolo assicurato.

Lo studio dell’IVASS spiega poi che gli italiani si affidano ancora maggiormente agli agenti assicurativi per sottoscrivere una RC Auto (82%). Questo tipo di canale ha un costo medio superiore rispetto a chi si affida a un sito online che si occupa di assicurazione. Questi ultimi vengono utilizzati in Italia dal 14,5% degli assicurati.

La Relazione annuale sull’attività rivela, infine, che gli italiani hanno ridotto il processo di negoziazione con le compagnie assicurative. Circa l’82% dei consumatori non cambia azienda assicurativa, quindi preferisce continuare a pagare la stessa cifra precedente oppure rinegoziare il contratto con la stessa con l’obiettivo di ottenere delle condizioni più vantaggiose per l’assicurazione auto.