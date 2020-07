Jeep CJ-7 del 1986 con motore V8 è in vendita

Prima che la Wrangler uscisse nel 1986, la serie Civilian Jeep (CJ) era caratterizzata dalla famosissima Jeep CJ-7 disponibile con diverse motorizzazioni AMC. L’esemplare proposto in questo articolo, un modello immatricolato nell’86, nasconde sotto il cofano un propulsore V8 altamente personalizzato guidato per soli 5150 km all’anno.

Disponibile all’acquisto online, il veicolo off-road ora dispone di testate in alluminio e un cambio automatico potenziato. Inoltre, abbiamo dei cerchi da 15″ e degli pneumatici General Grabber da 35″ corredati da freni a disco ad alte prestazioni.

Jeep CJ-7: un esemplare del 1986 ampiamente modificato è in cerca di un nuovo proprietario

Verniciata in Line-X matte black sia internamente che esternamente, la Jeep CJ-7 viene fornita con un hardtop e delle portiere rimovibili in tinta con la carrozzeria. Questa finitura può essere vista anche sulla roll-bar aggiornata, su entrambi i paraurti e sui parafanghi.

Anteriormente spicca il paraurti in acciaio Rugged Ridge HD dotato anche di un argano Ramsey Pro 8000 mentre quello presente nella parte posteriore dispone di fanali a LED per un aspetto più moderno. Sul cofano motore è presente una barra luminosa targata Rugged Ridge, così come le luci sportive, mentre i doppi pannelli delle portiere con bloccaggio posteriore provengono da Tuffy Products.

Il sedile del conducente è costituito da un’imbragatura blu a quattro punti che dà subito un’idea delle capacità offerte da questa Jeep. La plancia centrale è caratterizzata da un cruscotto di nuova generazione con contagiri da 6000 g/min, un tachimetro da 85 mph e un volante a tre razze.

Il venditore elenca anche la presenza di un impianto audio Pioneer con nuovi altoparlanti, oltre alla presenza delle connettività Bluetooth e AUX IN. Un doppio impianto di scarico completa la lista delle modifiche presenti su questa Jeep CJ-7.

Il venditore chiede 23.990 dollari (20.968 euro) con un anno di garanzia inclusa nel prezzo per questo esemplare modificato. A confronto, con all’incirca la stessa somma è possibile acquistare negli Stati Uniti una Jeep Wrangler Sport con motore Pentastar V6 da 3.6 litri e cambio manuale.