Dodge Challenger: in vendita uno speciale esemplare del 1970

Questa Dodge Challenger del 1970 non è il solito esemplare proposto in vendita in quanto si differenzia dal modello originale per via di diverse modifiche come ad esempio le sospensioni sportive Hotchkis completamente personalizzate.

Ottimizzato per il percorso su strada e per la guida quotidiana, il sistema di sospensioni comprende degli ammortizzatori a gas di Fox, delle aste di sostegno regolabili, dei bracci di controllo tubolari regolabili e altro ancora. Su tutti e quattro i lati, inoltre, abbiamo un impianto frenante premium progettato da Wilwood.

Dodge Challenger: un rivenditore online sta proponendo uno speciale esemplare della muscle car

Disponibile all’acquisto su Volo Cars al prezzo di 118.998 dollari – 103.939 euro (anche se il proprietario ha speso 160.000 dollari), la speciale Dodge Challenger è rivestita in Rally Red e ha percorso poche centinaia di miglia da quando è stato completato il restauro, quindi il motore 426 Hemi Gen II nascosto sotto il cofano può dare ancora molto.

Quest’ultimo dispone di accensione rapida, pompa del servosterzo cromata e altro ancora. L’alternatore, il cablaggio e il motore dei tergicristalli sono nuovi di zecca mentre il vano motore è verniciato in rosso lucido.

Le modanature, i paraurti, la griglia anteriore, gli specchietti, l’antenna e le maniglie delle portiere sono tutti nuovi. I cerchi cromati di American Racing di questa Dodge Challenger sono avvolti in pneumatici Continental e si adattano perfettamente al carattere della vettura.

Con una potenza nominale di circa 450 CV, il motore Hemi da 7 litri è stato abbinato a un impianto di scarico ad alte prestazioni progettato da TTI con terminali di forma quadrata e una trasmissione automatica 727.