Ram 1500 2021: in arrivo il nuovo pacchetto Limited Night Edition

Uno dei pacchetti più popolari proposti da Ram negli Stati Uniti per il suo Ram 1500 è stato il Night Edition per gli allestimenti Big Horn e Laramie. Il pack consente ai clienti di aggiungere un tema scuro in una varietà di colori esterni al famosissimo pick-up full-size.

Il pacchetto è stato talmente popolare che è stato reso disponibile anche per il Ram 1500 Sport commercializzato esclusivamente in Canada. Con il model year 2021 in arrivo, la casa automobilistica statunitense si sta preparando ad introdurre diverse nuove tecnologie e un paio di nuovi pacchetti di design per il suo veicolo.

Ram 1500: la casa americana potrebbe lanciare presto il nuovo pacchetto Limited Night Edition

Il primo ad essere svelato è il nuovissimo Limited Night Edition. Il nuovo pacchetto segue le orme del popolare Limited Black Appearance Package ma consente al cliente di avere un assaggio del tema scuro. In particolare, il Ram 1500 Limited Night Edition 2021 porta con sé dei cerchi in alluminio nero lucido da 20″, una copertura ripiegabile per il cassone e un cofano motore Sport Performance Hood.

Abbiamo poi delle maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, degli pneumatici all-season 285/45R22XL BSW, un impianto audio Harman & Kardon con 19 altoparlanti, dei badge esterni neri, dei ganci traino, un paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria, degli specchietti retrovisori esterni neri e tanto altro ancora.

Il nuovo pacchetto Limited Night Edition dovrebbe essere disponibile al lancio del model year 2021 del Ram 1500, la cui presentazione avverrà nelle prossime settimane.