Raikkonen afferma che l’Alfa Romeo ha del lavoro da fare “in tutte le aree”

Dopo le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria, Kimi Raikkonen ha dichiarato che il team Alfa Romeo Racing ha ancora molto lavoro da fare per migliorare la sua situazione in un campionato che è iniziato nel peggiore dei modi per il team. L’esperto pilota finlandese, che potrebbe essere arrivato alla sua ultima stagione in Formula 1, ha dichiarato che molte sfide attendono il suo team quest’anno e che il lavoro da fare per migliorare sarà davvero importante. Raikkonen oggi partirà in ultima posizione alle spalle del suo compagno di squadra Antonio Giovinazzi.

“Dobbiamo lavorare su tutte le cose e fare un lavoro migliore in tutte le aree, e quindi ovviamente dobbiamo migliorare la velocità allo stesso tempo, quindi abbiamo un bel po’ di lavoro da fare” ha dichiarato Kimi Raikkonen dopo le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 dell’Ungheria a proposito dei cambiamenti che la sua squadra dovrà attuare nel corso delle prossime settimane se vuole migliorare la sua situazione in Formula 1 che vede attualmente il team del Biscione agli ultimi posti in graduatoria.

Anche Antonio Giovinazzi arrivato penultimo davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen ha parlato di giornata difficile per lui e il suo team. Il giovane pilota italiano però può almeno consolarsi per aver ottenuto due punti nel primo Gran Premio stagionale disputato al Red Bull Ring in Austria 2 settimane fa.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Racing costretta a pagare per il problema all’anteriore destra di Raikkonen