Ferrari 365 GTS/4 Daytona: una replica del 1972 è in vendita

Le auto di Ferrari sono senza dubbio fra le più copiate al mondo. Ad esempio, in questo articolo vi proponiamo una replica della storica Ferrari 365 GTS/4 Daytona del 1972. È possibile chiaramente distinguere questo clone dalla vettura originale per il design dei fari anteriori e dei terminali di scarico.

Con soli 9173 km percorsi, secondo le informazioni fornite da Volo Cars su cui è in vendita, il clone della Daytona GTS/4 è stato costruito sfruttando il telaio di una Corvette, anche se il venditore non ha menzionato quale generazione sia stata utilizzata.

Ferrari 365 GTS/4 Daytona: un venditore online sta proponendo una replica molto simile al modello originale

Troviamo dei paraurti in alluminio, delle gomme Goodyear retrò e dei terminali di scarico Monza, assieme a una carrozzeria dipinta in giallo molto simile al colore usato dalla casa automobilistica modenese per le sue auto. Non mancano dei sedili in stile Ferrari in vera pelle con poggiatesta.

Questa replica della Ferrari 365 GTS/4 Daytona dispone, inoltre, di un impianto stereo composto da quattro altoparlanti e connettività Bluetooth del valore di 2000 dollari, oltre ad aria condizionata, servosterzo, sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote e dei freni a disco.

Volo Cars sostiene che alcune componenti sono state recentemente sottoposte a manutenzione. Accanto al motore V8 da 5 litri di General Motors è presente una trasmissione manuale anziché automatica. Per quanto riguarda il prezzo, è possibile portarsi a casa questa replica della Ferrari 365 GTS/4 Daytona per 29.998 dollari (26.251 euro).