Fiat Panda Sport potrebbe ritornare nella gamma

Il ciclo di vita dell’attuale Fiat Panda sta per concludersi. La casa automobilistica torinese dovrebbe portare presto sul mercato la nuova generazione del veicolo utilitario più venduto in Italia e in gran parte d’Europa con l’obiettivo di affrontare al meglio il futuro.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in su Internet, la nuova generazione della famosa vettura avrà un design più aggressivo in quanto si baserà sul concept Centoventi che il marchio di FCA ha presentato un po’ di tempo fa. Grazie a questo cambiamento, l’auto verrà proposta anche in versione elettrica.

Fiat Panda Sport: una nuova versione della popolare utilitaria potrebbe debuttare entro la fine dell’anno

In attesa di maggiori sviluppi, in questo momento Fiat vuole che l’attuale Panda continui ad essere la preferita dagli automobilisti italiani. Per questo, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avrebbe già elaborato un piano che permetterà al veicolo di catturare l’attenzione di più clienti.

Per fare ciò potrebbe seguire lo stesso schema visto già su altri modelli Fiat, lanciando una versione speciale chiamata Fiat Panda Sport. Secondo varie fonti, quest’auto potrebbe tornare nella gamma della casa automobilistica di Torino. Questa variante era già presente nella line-up della seconda generazione, anche se commercializzata per un breve periodo di tempo.

Essendo una variante sportiva, il motore era il suo punto di forza in quanto si trattava di un turbo benzina da 1.4 litri con potenza di 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Il brand torinese ha puntato forte anche sul design. Sembra che la nuova Fiat Panda Sport, però, non seguirà le orme del modello precedente, almeno dal punto di vista tecnico.

Fiat si limiterebbe soltanto ad introdurre dei lievi miglioramenti estetici per conferire al modello un tocco più sportivo e aggressivo. Esempi sono i paraurti più larghi e dei materiali rivisti per gli interni.

A livello meccanico, la vettura dovrebbe proporre il nuovo motore Firefly 1.0 a tre cilindri da 70 CV e 92 nm di coppia massima abbinato a un sistema mild-hybrid. Infine, la Fiat Panda Sport dovrebbe debuttare ufficialmente prima della fine del 2020.