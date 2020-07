Alfa Romeo Giulietta Veloce MY 2020 in offerta sino a fine luglio

Con il lancio della Giulietta MY 2020 è iniziata ufficialmente l’ultimissima parte della decennale carriera dell’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C si prepara a dire addio alle linee di produzione ed al mercato con un ultimo lotto di produzione che comprende anche la top di gamma Alfa Romeo Giulietta Veloce, presentata in questa versione lo scorso anno.

In vista dell’imminente uscita di produzione, la “nuova” Alfa Romeo Giulietta Veloce MY 2020 è in offerta sino alla fine del mese di luglio con un prezzo promozionale di 24.450 Euro. Scegliendo il finanziamento di FCA Bank, invece, la Giulietta Veloce è disponibile a partire da 22.450 Euro. Ricordiamo che il listino della Veloce parte da 30.095 Euro. La promozione con finanziamento, valida sino alla fine del mese di luglio, prevede un anticipo di 1.123 Euro e 96 rate mensili con prima rata a giugno 2021.

Il pagamento rateale segue la struttura “mini rata” a cui ci ha abituato FCA Bank in questi ultimi mesi. In sostanza, le prime 14 rate mensili sono di importo contenuto, pari a 224,20 Euro, mentre le restanti 72 rate mensili saranno da 376,71 Euro. Con il finanziamento si perde tutto il vantaggio dello sconto. Il totale dovuto dal cliente è di 30.288,92 Euro con TAN fisso 6,75% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,07%.Ricordiamo che un’offerta analoga è disponibile, da inizio mese, anche per la Giulietta Ti, il nuovo allestimento che ha debuttato con la MY 2020.

Al momento, non ci sono conferme in merito ad una disponibilità della Giulietta Veloce anche dopo l’estate. Una volta terminata la produzione, gli ultimi lotti di produzione potrebbero presentare, infatti, le motorizzazioni benzina e diesel da 120 CV che costituiscono la base della gamma della Giulietta. Queste settimane, quindi, potrebbero essere le ultime per acquistare quella che, al momento, è la versione top di gamma della Giulietta.

Alfa Romeo Giulietta Veloce: prestazioni e dotazione di serie

La “nuova” Alfa Romeo Giulietta Veloce può contare sul motore 2.0 turbo diesel da 170 CV abbinato ad un cambio automatico Alfa TCT a 7 rapporti. Si tratta dell’unica configurazione disponibile dell’allestimento Veloce per il mercato italiano. In alcuni mercati internazionali, infatti, la segmento C in versione sportiva è ancora disponibile con il turbo benzina da 240 CV, non più ordinabile in Italia.

Il motore della Giulietta Veloce presenta un consumo medio di 4,6 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato, con emissioni di 122 grammi di CO2 al chilometro. Lato prestazioni, invece, l’accelerazione 0-100 km/h viene completata in 8.3 secondi mentre la velocità massima è di 217 km/h.

La dotazione di serie dell’Alfa Romeo Giulietta Veloce include il Bose Sound System, i fari Bi-Xenon con Adaptive front line system, i sensori di parcheggio anteriori, il sistema Uconnect con display da 6.5 pollici e Radio NAV DAB, lo specchietto retrovisore elettrocromico, il sensore pioggia e crepuscolare, l’impianto frenante maggiorato Brembo con pinze gialle ed i cerchi da 19 pollici a 5 fori e finitura nera.

Da notare anche le modanatura gialle per paraurti anteriore e posteriore, i sedili sportivi in tessuto e Alcantara con cuciture gialle a contrasto e i comandi del cambio al volante. La dotazione è personalizzabile con il pack Rosso Alfa, che sostituisce le finiture Giallo Corsa presenti di serie, e con il pack Carbon Look. Da notare anche il pack Tech che arricchisce la dotazione con l’Alfa Connect da 7 pollici e con i sensori di parcheggio posteriori e la retrocamera.

Di serie, la Giulietta Veloce è disponibile in Rosso Alfa ma in listino ci sono anche diverse altre colorazioni. Non sono abbinabili a questo allestimento, invece, le tinte Verde Visconti (esclusiva dell’allestimento Ti) e Bianco Lunare. Al netto di poche possibilità di personalizzazione, la Giulietta Veloce è disponibile praticamente in un’unica configurazione con una buona dotazione di serie anche se i dieci anni di carriera sulle spalle della segmento C si sentono tutti. Staremo a vedere se l’offerta di luglio dedicata alla vettura sarà prorogata anche per i prossimi mesi.