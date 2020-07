Stellantis: il nuovo logo entro due mesi

Entro due mesi Stellantis, il gruppo che nascerà dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA, avrà un nuovo logo. Lo hanno confermato nelle scorse ore l’amministratore delegato Mike Manley e il Presidente John Elkann che hanno anche scritto una lettera ai propri dipendenti per spiegare i dettagli relativi alla fusione e il motivo della scelta di un simile nome per quello che in futuro sarà il quarto gruppo automobilistico al mondo per numero di auto vendute.

Stellantis prende forma: entro due mesi arriva il nuovo logo

Elkann e Manley hanno anche ribadito che nonostante il nuovo nome e il nuovo logo i singoli marchi di Fiat Chrysler Automobiles non perderanno la propria identità mantenendo nomi e loghi attuali. Ovviamente cresce la curiosità di sapere quale sarà questo nuovo logo che poi identificherà a livello globale il nuovo gruppo andando a sostituire le insegne di PSA e Fiat Chrysler.

Questo del nome e del logo del gruppo rappresenta l’ennesimo passo verso la conclusione della fusione che avverrà nei primi mesi del prossimo anno. Già comunque nel corso delle prossime settimane sono attese altre importanti notizie relative al nascente gruppo Stellantis che inizia sempre più a prendere forma.

