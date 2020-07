Jeep Wrangler Unlimited High Altitude ritorna per il model year 2021

Molti proprietari della Jeep Wrangler hanno chiesto per anni una versione premium del leggendario fuoristrada.

L’anno scorso, la casa automobilistica americana ha annunciato che avrebbe portato sul mercato un modello del genere per la Wrangler Unlimited a quattro porte e il pick-up Gladiator. Questa mossa è risultata un successo, tant’è che Jeep ha deciso di proporre la Jeep Wrangler Unlimited High Altitude anche per il model year 2021.

Jeep Wrangler Unlimited High Altitude: la versione lussuosa del fuoristrada sarà disponibile anche per il model year 2021

Basata sull’allestimento Sahara, la speciale variante dell’iconico fuoristrada propone diversi equipaggiamenti come standard. Ad esempio, esternamente troviamo dei cerchi in alluminio nero lucido da 20″, hardtop, paraurti anteriore e posteriore, specchietti esterni, maniglie delle portiere, maniglia del portellone posteriore e parafanghi in tinta con la carrozzeria, gradini laterali, pacchetto LED Lighting, badge Trail Rated nero opaco e altro ancora.

Per quanto riguarda gli interni, invece, la Jeep Wrangler Unlimited High Altitude 2021 dispone di un abitacolo in nero e grigio acciaio oppure solo grigio acciaio, oltre a un volante avvolto in pelle nera, dei sedili in nappa con trapuntatura e cuciture color caramello e quadro strumenti con un rivestimento in pelle abbinato a delle cuciture color caramello.

A livello tecnologico, la speciale versione dell’iconico 4×4 propone il Safety Group con Blind-Spot Monitoring e Rear Parksense, ingresso senza chiave e 8.4-Inch Radio and Premium Audio Group.

Sotto il cofano troviamo come standard il motore a quattro cilindri in linea turbo da 2 litri con sistema Start-Stop (ESS) che sviluppa una potenza di 274 CV e 400 nm di coppia massima. Tuttavia, è possibile optare per il Pentastar V6 da 3 6 litri con tecnologia mild-hybrid eTorque che eroga 290 CV e 352 nm.

Ultimo ma non meno importante è la possibilità di scegliere anche l’EcoDiesel V6 da 3 litri con ESS che produce 264 CV e 600 nm. Tutti i propulsori appena citati sono abbinati di serie a un cambio automatico a 8 rapporti.

La Jeep Wrangler Unlimited High Altitude 2021 sarà disponibile in cinque colorazioni esterne che includono Black, Bright White, Granite Crystal, Billet Silver e Snazzberry (nuova). Il pacchetto High Latitude avrà un prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) di 9105 dollari (7985 euro).