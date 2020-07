Vettel firmerà con l’Aston Martin per il 2021 secondo la Bild

Sebastian Vettel starebbe per firmare con l’Aston Martin per la stagione 2021 della Formula 1. Il tedesco arriverà all’attuale Racing Point come partner di Lance Stroll e sostituirà Sergio Pérez, che riceverà un risarcimento di sette milioni di euro all’anno per risoluzione del contratto.

Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, lo stesso che ha anticipato la sua partenza dalla Ferrari alla fine del 2020, Vettel sarà un pilota della Aston Martin nel 2021 . L’accordo è quasi chiuso in assenza di dettagli definitivi del contratto.

Per la Bild Sebastian Vettel firmerà con il team Aston Martin

Vettel arriverà in sostituzione di Sergio Pérez, che ha un contratto con l’attuale Racing Point fino alla fine del 2022. Il suo arrivo nella squadra britannica servirà a rafforzare l’immagine del nuovo progetto guidato da Lawrence Stroll. Secondo questa stessa fonte, Pérez ha una clausola di indennizzo per licenziamento nel suo contratto di circa sette milioni di euro all’anno che scade il 31 luglio. Lawrence Stroll è disposto a pagare questo importo affinché il quattro volte campione sbarchi a fianco di suo figlio nell’Aston Martin.

Vettel cesserà di essere un pilota Ferrari alla fine di questa stagione dopo sei anni vestito di rosso. Il rapporto tra tedesco e italiano è terminato nel peggiore dei modi. La Scuderia ha perso la fiducia nel suo primo pilota dopo la partenza di Fernando Alonso nel 2014 e l’arrivo di Charles Leclerc ha fatto saltare la gerarchia.

All’Aston Martin, Vettel ha l’opportunità di guidare senza la costante pressione che ha a Maranello. A priori, il marchio britannico non avrà la capacità di realizzare un’auto in grado di lottare per la Coppa del Mondo, sebbene questa sia la sua intenzione. Tuttavia, il tedesco ha già avvertito che vuole divertirsi ovunque vada.

Dopo la firma di Fernando Alonso da parte della Renault , le opzioni di Vettel per continuare in Formula 1 erano svanite. Otmar Szafnauer, caposquadra del Racing Point, aveva addirittura chiuso la porta al tedesco. Invece, sembra che entrambe le parti raggiungeranno un accordo affinché il quattro volte campione continui almeno un altro anno nella classe regina.

